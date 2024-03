Serramezzana, lavori di manutenzione straordinaria sulla strada Staviani

Il Comune di Serramezzana, guidato dal Sindaco, Augusto Materazzi, ha approvato il progetto esecutivo per l’inizio dei lavori di messa in sicurezza e manutenzione della strada comunale staviani. Il progetto, finanziato facendo leva sul fondo investimenti stradali nei piccoli comuni, prevede un importo totale di circa 150 mila euro per il completamento degli interventi necessari alla riqualificazione dell’arteria stradale. Il progetto, pur non rientrando nel piano triennale di opere pubbliche, rappresenta un intervento importante per il comune Cilentano e tutti i cittadini.

Le risorse utili alla realizzazione di questa tipologia di interventi finalizzato al rifacimento delle strade comunali vengono spettano solamente a tutti quei paesi con una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti. Questo è solo uno dei tanti interventi di messa in sicurezza delle strade messe in campo dall’amministrazione comunale che ha come obiettivo finale il miglioramento della viabilità, garantendo maggior sicurezza. Seguendo questa rotta, nei giorni scorsi, sono partiti i lavori per la riqualificazione dell’asse viario provinciale che collega Serramezzana con San Mauro Cilento.