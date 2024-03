Un progetto per la riscoperta dell’architettura longobarda del Cilento: comuni aderiscono

Il Comune di Sant’Angelo a Fasanella, guidato dal sindaco Gaspare Salamone, ha deciso di aderire al progetto museale territoriale denominato “Winnili” sviluppato dalla White Oak Arkitecture e dalla Pro Loco Roscigno Vecchia.

Il progetto museale “Winnili”

La White Oak Arkitecture ha avviato una partneship con la Pro Loco Roscigno Vecchia per lo studio di fattibilità del progetto museale Winnili, con l’intento di estendere la sottoscrizione ai Comuni del Cilento interessati a rientrare nella rete museale e a garantire il supporto istituzionale del progetto. Il progetto ha individuato anche nel Comune di Sant’Angelo a Fasanella una prima area di ricerca con potenziale di sede museale.

A giugno 2023, La Pro Loco chiese aiuto a White Oak Arkitecture nel progettare una nuova mission, a veduta internazionale, e nuove strategie di comunicazione, per il progetto museale Roscigno Vecchia Città Museo. White Oak Arkitecture individua la soluzione nel progetto “alla ricerca dell’insediamento medievale”, e a proprie spese, avvia una ricerca storica architettonica e urbanistica alla ricerca dell’insediamento medievale di Roscigno Vecchia. A fine Luglio è già chiara una storia medievale ben più antica e prestigiosa di quella nota, di origine longobarda, del tutto sconosciuta anche agli storici.

Le indagini si estendono ben oltre Roscigno, fino a Cassino, e nasce l’idea del progetto museale territoriale Winnili, per la riscoperta dell’architettura longobarda del Cilento, che fu molto importante per il processo di incastellamento e riqualificazione territoriale dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, e lezione dal passato, da cui oggi meglio comprendere e risolvere problemi attuali di devoluzione strutturale, economica e ambientale. La gestione forestale, le infrastrutture idrauliche e stradali, il controllo delle frane, architettura antisismica, fanno parte di un prezioso sapere vichingo, giunto in Italia con i Longobardi, antica tribù scandinava Winnili.

Sant’Angelo a Fasanella è stato un dei primi comuni ad aderire, ma altri stanno dando la loro disponibilità