Trasparenza e futuro urbano: il gruppo SiAmo Sapri chiede l’accesso agli atti per il Lungomare

Il consigliere comunale Emanuele Vita e il gruppo SiAmo Sapri chiedono trasparenza sui progetti per il Lungomare e Corso Garibaldi per evitare nuovi errori amministrativi

Ernesto Rocco
Lungomare Sapri

La gestione delle opere pubbliche a Sapri finisce nuovamente sotto la lente d’ingrandimento delle opposizioni. I consiglieri comunali Emanuele Vita e Nicodemo Giudice, rappresentanti del gruppo consiliare SiAmo Sapri, hanno presentato ufficialmente una richiesta di accesso agli atti per fare luce sui progetti previsti per due aree nevralgiche della città: il Lungomare e Corso Garibaldi; per il primo la scelta è conseguente anche ai danni provocati dalle ultime mareggiate a fronte di un intervento che avrebbe dovuto salvaguardare la costa.

La richiesta di documentazione

Attraverso un documento indirizzato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico e al Segretario Comunale, i consiglieri hanno richiesto la consultazione di una vasta serie di documenti tecnici e amministrativi. L’istanza punta a ottenere studi di fattibilità, progetti esecutivi, delibere di giunta, pareri tecnici e cronoprogrammi relativi agli interventi di riqualificazione e manutenzione.

L’obiettivo dichiarato è quello di esercitare pienamente la funzione di controllo politico-amministrativo su aree considerate strategiche sotto il profilo urbanistico, commerciale e turistico.

Partecipazione contro il silenzio

Oltre all’aspetto puramente burocratico, l’iniziativa si carica di un forte significato politico. Emanuele Vita ha sottolineato l’importanza di una programmazione chiara che sia accessibile a tutta la cittadinanza. Secondo il consigliere, Sapri ha bisogno di una partecipazione attiva che rompa il muro del silenzio e del disinteresse.

Le grandi scelte che riguardano il volto della città devono essere comprese e condivise, stimolando il senso critico della comunità affinché i cittadini possano contribuire con idee e osservazioni.

Il timore di nuovi fallimenti

Il richiamo alla cautela non è casuale. Il gruppo SiAmo Sapri ha espresso la necessità di valutare e studiare i progetti con estrema attenzione prima della loro realizzazione, citando precedenti esperienze giudicate fallimentari. Il riferimento esplicito è al progetto della spiaggia, voluto dall’attuale amministrazione, che secondo l’opposizione non ha prodotto i risultati sperati per il territorio.

Evitare la ripetizione di errori passati è la priorità indicata da Vita e Giudice, che si dicono pronti a discutere dei progetti in Consiglio comunale in modo aperto e costruttivo, ponendo al centro l’esclusivo interesse della città di Sapri. Si attende ora il riscontro degli uffici comunali nei termini previsti dalla legge.

