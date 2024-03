Sentiero Costa del Cilento: completato l’accatastamento del primo tratto

Il primo tratto del Sentiero Costa del Cilento è stato finalmente accatastato. Lo rende noto il Cai Monte Bulgheria con grande soddisfazione.

Un'importante conquista per la fruizione del territorio

Dopo il recupero da parte dei Volontari del CAI Monte Bulgheria, il sentiero costiero che collega Scario, Marina di Camerota e Palinuro è ora presente sulle piattaforme di navigazione GPS, a cominciare da Infomont, la piattaforma ufficiale del Catasto Sentieri CAI. Si tratta del primo sentiero del basso Cilento, ad eccezione del Sentiero Italia CAI, ad ottenere questo riconoscimento.

I vantaggi dell'accatastamento

L'accatastamento del sentiero permetterà di inserirlo, con la certificazione CAI, sulle cartografie GARMIN e su tutte le APP di navigazione (Orux, Wikiloc, Koomot, ecc.). Questo darà grande visibilità (gratuita) al territorio e attirerà escursionisti e guide a frequentare questi percorsi.

Un ringraziamento ai volontari

Il Cai ha voluto ringraziare Valerio Bozza, Responsabile del Gruppo Sentieri della Sezione di Salerno, per aver seguito la procedura di accatastamento, e Andrea Torre, Referente Regionale per la Sentieristica e la Cartografia, per aver curato l'inserimento sulle piattaforme GPS.

«Ma il ringraziamento più grande va ai Volontari della Sottosezione CAI Monte Bulgheria per il duro lavoro svolto in questi anni, che ha consentito di raggiungere questo grande risultato», fanno sapere.