Sapri, senza fissa dimora si lancia in mare: salvato

Attimi di tensione questa sera intorno alle 22:30 sul Lungomare Italia a Sapri, nella zona ex Agip, quando un 25enne, originario del Lazio e senza fissa dimora, si è gettato in mare. Un gesto notato subito da alcuni presenti che hanno nell’immediato dato l’allarme.

I soccorsi

Allertate le forze dell’ordine, sul posto tempestivo è stato l’arrivo dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile, diretti dal Maresciallo Maggiore Alessandro Ruocco. I militari si sono subito attivati per recuperare il giovane, vista anche la pericolosità del mare molto agitato.

Dopo circa un’ora l’operazione è stata completata e il giovane, in evidente stato di shock, è stato tratto in salvo. Necessario è stato anche l’arrivo dei sanitari della New Geo che hanno subito preso in carico il 25enne che poco dopo è stato trasferito presso il Pronto Soccorso del vicino ospedale dell’Immacolata dove è stato preso in cura dal personale medico e sinatiario e sottoposto alle dovute cure del caso.

Il rischio era che il giovane potesse andare in ipotermia ma fortunatamente le sue condizioni di salute pare non destino particolare preoccupazione. Ora resta da capire le motivazioni che hanno spinto il 25enne a compiere un gesto così forte.

Le indagini dei Carabinieri, che continueranno nelle prossime ore, saranno necessarie a capire cosa è realmente accaduto.