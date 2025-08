Sapri, sconto violento nella notte tra un’auto e una bici elettrica: 30enne in rianimazione

È ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Immacolata” di Sapri il 30enne, residente nella città della Spigolatrice, che nella nottata di ieri è rimasto coinvolto in un incidente srradale a Sapri, in via Carducci. Il giovane è sotto costante osservazione ma non sarebbe in prognosi riservata, secondo quanto trapelaro dal nosocomio del Golfo di Policastro.

L’incidente

Violento è stato l’impatto, avvenuto intorno alle ore 4:00 in via Carducci, tra la bicicletta elettrica, in sella alla quale si trovava il 30enne, e una Fiat Panda con alla guida sempre un uomo del posto. A seguito dello scontro tra i due mezzi si è reso necessario l’arrivo dei sanitari del 118 della “New Geo” che subito hanno prestato le dovute cure al giovane che ha riportato diverse ferite su tutto il corpo, tali da indurre i medici dell’ospedale a trasferire in giornata il 30enne nel reparto di Rianimazione.

Gli interventi

Sul posto necessario è staro anche l’arrivo dei Carabinieri della compagnia di Sapri per i dovuti e necessari rilievi del caso. Spettarà infatti ai militari stabilite l’esatta dinamica dei fatti.