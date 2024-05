Sapri: scippo in pieno giorno. Denunciati due minorenni

Scippo in pieno centro a Sapri. È accaduto ieri pomeriggio in corso Garibaldi. Vittima una donna del posto, 53 anni. La malcapitata stava uscendo da una farmacia quando due ragazzini, a bordo di una bicicletta elettrica, transitando a gran velocità le hanno portato via la borsa.

La denuncia e le indagini

La donna, che per fortuna non ha riportato ferite ma sotto choc per l’accaduto, ha presentato denuncia alla stazione carabinieri di Sapri. I militari agli ordini del luogotenente Pietro Marino, hanno immediatamente avviato le indagini che hanno portato con tempismo ad identificare i due giovani autori del colpo.

Si tratta di due minorenni, un 17enne e un 16enne di Sapri che sono stati denunciati al Tribunale dei minori di Potenza con l’accusa di furto aggravato.

Grazie al tempismo degli uomini della Benemerita, già nella giornata di ieri è stato possibile recuperare la borsa con all’interno i documenti ma non il denaro. Questa mattina, invece, ritrovato anche il portafogli con i documenti, restituito alla legittima proprietaria.