Il Costa D’Amalfi è in serie D

Dopo aver battuto il Bisceglie nella gara di ritorno per 2-1, la squadra del patron Savino guadagna la Serie D. Un risultato storico per la squadra della Costiera Amalfitana che dopo aver raggiunto i play-off nella stagione regolamentare, ha prima battuto la Scafatese poi il Castel San Giorgio ed infine, negli spareggi nazionali ha avuto la meglio su San Cataldo e Bisceglie; una cavalcata storica storica che permette al Costa D’Amalfi di coronare un sogno inseguito a lungo.

Mattatori dell’ultima partita sono stati Caputo e Pepe, che hanno regalato prima il pari e poi nei tempi supplementari quest’ultimo ha siglato la rete per l’accesso in serie D.

Grande soddisfazione per il presidente Savino e il direttore Sportivo Forte che hanno lavorato duramente per costruire una squadra per poter approdare in Serie D.

Ora il sogno è diventato realtà il Costa D’Amalfi può finalmente festeggiare la promozione tanto attesa e meritata.