Il “Piccolo Fiore” arriva in Cilento: a Scario lo storico veliero Fleurtje

Un vero e proprio gioiello del mare ha fatto capolino nelle acque cristalline del Cilento: il veliero a tre alberi Fleurtje, lungo 57 metri, ha attraccato in rada a Scario.

Dopo aver solcato il mare francese e le coste italiane, il megayacht ha scelto il Cilento come destinazione ideale per una pausa di relax, voluta dagli armatori spagnoli che stanno trascorrendo le loro vacanze a bordo.

Un gigante degli anni ‘60

Il Fleurtje (in italiano piccolo fiore), costruito negli anni ’60 e rimodernato nello scafo e all’interno l’ultima volta nel 2014, è un vero e proprio capolavoro della nautica. Con i suoi 57 metri di lunghezza e i suoi tre alberi maestosi, il veliero non passa certo inosservato. A bordo possono trovare ospitalità fino a 12 persone, oltre ai 9 membri dell’equipaggio, che si prendono cura di ogni dettaglio per garantire un’esperienza di navigazione indimenticabile.

La storia del Fleurtje è altrettanto affascinante quanto il suo aspetto. Originariamente di proprietà di John Carras, un magnate marittimo greco, lo yacht era conosciuto come “Caritas” durante la sua costruzione. Successivamente, è passato nelle mani di un cittadino olandese appassionato di vela solitaria.

L’arrivo del Fleurtje a Scario ha rappresentato un evento speciale per il borgo cilentano. Diversi curiosi si sono affacciati sul porto per ammirare la maestosità del veliero.