Sapri, scontro politico: Gentile ritira le deleghe al consigliere Pecorelli

Niente più deleghe per la consigliera di maggioranza di Sapri Rosanna Pecorelli. Il Sindaco Antonio Gentile, nel corso del consiglio comunale tenutosi questa mattina, ha deciso di revocare la deleghe alle pratiche cimiteriali e al commercio conferite anche in questo secondo mandato alla consigliera Rosanna Pecorelli.

La scelta

Una decisione che sembra sia maturata nel tempo. A scatenare la divisione pare sia stata l’ultima tornata elettorale provinciale nel corso della quale la Pecorelli, che nei mesi scorsi aveva deciso di aderire al PSI, non ha sostenuto il Sindaco Gentile, candidato con la lista “A testa Alta” di Luca Cascone.

Un supporto mancato che ha acuito una frattura già evidente da tempo. “Per fiducia e collaborazione avevo deciso di conferire le deleghe anche ai consiglieri, non solo agli assessori – ha affermato il primo cittadino – Dato che ora è venuta meno questa fiducia e considerato anche il particolare periodo che vive il commercio, ho colto l’occasione per gestire personalmente entrambe le deleghe”.

Nessun commento invece è giunto dalla consigliera Pecorelli che ora dovrà decidere sul suo futuro politico.