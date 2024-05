Sapri fissa le regole per la stagione balneare. Confermata la spiaggia per cani

Il comune di Sapri fissa le regole per la stagione balneare 2024. Un’ordinanza del sindaco Antonio Gentile ha stabilito non soltanto le date di inizio e fine, ma anche le regole da rispettare. Il provvedimento è necessario per «poter consentire l’armonizzazione e la disciplina d’uso riferita all’attività di balneazione sul demanio marittimo e alle zone di mare territoriale lungo il litorale marittimo di propria competenza, in vista della stagione balneare».

La stagione balneare prenderà il via il primo giugno 2024, per concludersi il 15 ottobre successivo. Il Comune si farà carico di installare apposita cartellonistica multilingue con tutte le indicazioni per usufruire dell’arenile.

Verrà assicurato, inoltre, un corridoio di lancio per l’approdo e la ripartenza dalla spiaggia delle unità nautiche, per gli operatori nautici con unità di locazione e noleggio, per imbarco e sbarco dei passeggeri.

Non solo: per il periodo di balneazione provvederà a posizionare passerelle pedonali di facile rimozione per rendere fruibile l’accesso pubblico al mare inoltre verrà posizionata una pedana con zona ombreggiata su una spiaggia appositamente individuata riservata ai portatori di handicap per facilitarne la discesa a mare.

Le regole per i concessionari

I concessionari potranno utilizzare mezzi meccanici per la pulizia degli arenili in concessione nei 30 giorni precedenti all’avvio dell’attività, previa comunicazione al comune. Dovranno inoltre assicurare nel periodo di apertura i servizi di salvataggio.

Al fine di favorire una destagionalizzazione del turismo, l’Ente ha stabilito che l’eventuale smontaggio delle strutture non deve avvenire prima del 28 settembre. Le strutture sono aperte dalle ore 7 alle 20.

I titolari delle concessioni demaniali marittime dovranno, oltre che nel periodo della stagione balneare, anche nel periodo invernale, aver cura di ben mantenere la pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante, nonché dei tratti di arenile liberi, perimetralmente confinanti su tutti i lati dell’area in concessione fino a metà del tratto libero a confine con l’altro concessionario per tutta la sua profondità.

I divieti

Previsti nell’ordinanza firmata dal sindaco Antonio Gentile anche precise prescrizione sull’uso delle spiagge.

È vietato, tra l’altro, lasciare incustoditi sulle spiagge libere, sedie, ombrelloni e attrezzature varie; occupare con attrezzature balneari in genere la fascia di metri 5-3 dalla battigia o frazione di essa, destinata esclusivamente al libero accesso al mare ed al transito con esclusione dei mezzi nautici di soccorso.

Tale divieto è esteso anche agli arenili in concessione, attrezzati e destinati per i clienti, delle relative strutture; vietato anche campeggiare, transitare o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge; il divieto di sosta è esteso anche alle aree demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o vi sia impedito l’accesso al mare o agli stabilimenti balneari.

Da divieto sono esclusi i mezzi utilizzati dai portatori di handicap necessari a consentire l’autonomia per i relativi spostamenti, nonché apposite aree di sosta individuate dal comune e gestite dallo stesso.

E ancora: vietato praticare presso la battigia qualsivoglia tipo di gioco (esclusa la Spiaggia San Francesco dove è consentito l’utilizzo del pallone) e quant’altro possa procurare danno, molestie alle persone e all’igiene pubblica. Salvo che nelle zone debitamente attrezzate dai concessionari a tele scopo; tenere liberi animali di qualsiasi tipo; tenere il volume della radio o di apparecchiature a diffusione sonora in genere a volume tale da costituire disturbo per la quiete pubblica; gettare rifiuti in mare; ntroduttore o usare bombole di g as o altre sostanze infiammabili;

Spiaggia per cani

L’Ente ha confermato anche per quest’anno la presenza di una spiaggia per cani, in località Brizzi.