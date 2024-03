Sant’Arsenio: torna l’emozionante rappresentazione della Via Crucis Vivente

Torna la rappresentazione della Via Crucis Vivente, organizzata dalla Parrocchia Santa Maria Maggiore di Sant'Arsenio guidata dal parroco Don Angelo Fiasco, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Sant'Arsenio, la pro loco di Sant'Arsenio e la Compagnia Teatrale “Sant'Arsenio- ieri oggi e domani”. La direzione artista è curata da Luigi Biscotti e Franco Antonazzo. Sono circa 100 i partecipanti alla rappresentazione, tra attori e operatori dietro le quinte.

Una rappresentazione suggestiva

La Via Crucis Vivente, che anni ha riscosso sempre un grande apprezzamento da parte del pubblico, anche quest'anno è stata curata nei miei dettagli sia nella parte interpretative ma anche dal punto di vista della scenografia, delle luci e delle musiche. Tanti i partecipanti, di tutte le età . Le prove della rappresentazione della Via Crucis vivente vanno avanti ormai da diversi mesi per rappresentare nel migliore dei modi gli ultimi giorni della vita di Gesù.

L'appuntamento

Chiesa di Santa Maria Maggiore, domenica 24 marzo, alle ore 19.00. L'ingresso è gratuito.