San Valentino nel Cilento: ecco i luoghi più romantici da visitare il 14 febbraio

Si avvicina la festa più romantica che ci sia. Domani, 14 febbraio, come ogni anno, gli innamorati di tutto il mondo, celebrano l’amore con gesti, parole e momenti speciali. Le radici di questa ricorrenza affondano nell’antica Roma, quando si festeggiavano i Lupercalia, riti pagani dedicati alla fertilità. La figura di San Valentino, però, è legata a un sacerdote cristiano martirizzato nel 270 d.C. per aver continuato a celebrare matrimoni segreti tra giovani innamorati, nonostante il divieto dell’imperatore Claudio II. Secondo la tradizione, prima della sua esecuzione, Valentino scrisse una lettera alla figlia del suo carceriere firmandola “Il tuo Valentino”: da qui nasce l’usanza degli scambi di messaggi d’amore.

San Valentino nel Cilento: i luoghi da non perdere

Trentinara: il paese dell’amore

Trentinara è ormai conosciuta come il “paese degli innamorati”, grazie a un percorso romantico che celebra storie, leggende e panorami mozzafiato. Una stradina stretta che invita a camminare abbracciati, decorata con maioliche dipinte dal Prof. Sergio Vecchio che riportano frasi d’amore e citazioni poetiche.

Terrazza degli Innamorati

Oltre un grazioso cancello si apre una terrazza che domina la famosa “preta ’ncatenata”, legata alla leggenda di Isabella la marchesina e Saul il brigante. Si racconta che i due amanti, scoperti dal padre di lei, si gettarono insieme nel vuoto per non rinunciare al loro amore. Oggi la terrazza è uno dei luoghi più fotografati del Cilento.

Terrazza del Cilento

Un balcone naturale da cui si ammirano Capri, la Costiera Amalfitana e il Golfo di Salerno. Qui si trova la statua di Saul e Isabella, raffigurati finalmente liberi dalle catene, con un romantico “obbligo di bacio” alle loro spalle.

Agropoli: il Borgo d’Oro degli Innamorati

Per San Valentino, Agropoli si trasforma in un vero e proprio “Borgo d’Oro degli Innamorati”, un percorso emozionale pensato per coppie e visitatori:

passeggiata romantica nel centro storico, tra musica e installazioni luminose

nel centro storico, tra musica e installazioni luminose mercatini artigianali in Via Piave (10:00–13:00 e 16:00–20:00)

in Via Piave (10:00–13:00 e 16:00–20:00) mostra pittorica itinerante “Amore a prima vista” a cura dell’Associazione Akropolis

a cura dell’Associazione Akropolis concerto finale della Stilnovo Band il 14 febbraio in Piazza Vittorio Veneto

Un’occasione perfetta per vivere l’atmosfera senza tempo del borgo antico.

Castellabate: un borgo da cartolina

Il borgo medievale di Castellabate, patrimonio UNESCO, è uno dei luoghi più romantici del Cilento. Le sue stradine acciottolate, le terrazze panoramiche e il castello che domina il mare lo rendono ideale per una passeggiata al tramonto. Da non perdere il celebre “Qui non si muore”, uno dei belvedere più suggestivi d’Italia.

Acciaroli: romanticismo sul mare

Acciaroli, con il suo porticciolo e le sue spiagge dorate, è perfetto per una serata romantica. Cenare in un ristorante sul lungomare, gustando pesce fresco e ascoltando il suono delle onde, è un’esperienza che conquista ogni coppia.

Castel San Lorenzo: la Statua dell’Amore Universale

A Castel San Lorenzo si trova la Statua dell’Amore Universale, copia dell’opera di Kiev che raffigura Luigi Peduto e Mokryna Yuruzuk, due innamorati separati dalla guerra e riuniti dopo decenni grazie a “Chi l’ha visto?”. Il monumento rappresenta un abbraccio eterno, simbolo di amore, pace e fratellanza tra i popoli.

Grotte di Pertosa-Auletta: il “Bacio” scolpito dal tempo

Sempre più coppie scelgono le Grotte di Pertosa-Auletta per un San Valentino fuori dal comune. La visita inizia con un suggestivo tragitto in barca su un fiume sotterraneo, unico in Italia, e prosegue tra sale naturali modellate dall’acqua. Il punto più romantico è la formazione chiamata “Il Bacio”, l’unione tra una stalattite e una stalagmite che in 20.000 anni hanno assunto la forma di due volti che si sfiorano. Un simbolo perfetto dell’amore che resiste e si trasforma nel tempo.