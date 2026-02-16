San Giovanni a Piro: annunciata la data della 43^ Corsalonga

San Giovanni a Piro si prepara a vivere una giornata di sport, emozioni ed identità collettiva. Il prossimo 30 maggio andrà in scena la 43ª edizione della Corsalonga Sangiovannese – Trofeo Nicola Paradiso, la gara podistica più longeva del Cilento.

La gara

Un appuntamento che è molto più di una competizione sportiva: è storia viva, passione popolare, appartenenza. La Corsalonga è il racconto di un territorio che corre insieme, passo dopo passo, da oltre quattro decenni. Nove chilometri intensi, tra asfalto e sudore, immersi in scenari suggestivi che accompagneranno gli atleti lungo un percorso diventato ormai simbolo.

Qui hanno corso generazioni di podisti, campioni affermati e semplici appassionati, uniti dallo stesso spirito e dalla stessa sfida. La Corsalonga Sangiovannese è memoria che si rinnova, tradizione che guarda al futuro, evento capace di accendere entusiasmo e partecipazione.

Anche quest’anno la gara prometterà spettacolo, adrenalina ed una grande risposta di pubblico. A fare da cornice, come sempre, il calore di una comunità che vive la corsa come parte della propria identità. L’Ufficio Stampa della Corsalonga Sangiovannese