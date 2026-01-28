Sacco: grande partecipazione per le giornate della salute, successo per il corso salvavita

Grande partecipazione e riscontri estremamente positivi per le Giornate della Salute che hanno fatto tappa nel comune di Sacco, confermandosi un appuntamento di alto valore sociale e sanitario per l’intera comunità. L’iniziativa rivolta ai sanitari ed a tutti i cittadini, fortemente voluta ed organizzata dalla vicesindaco Emilia Polito, infermiera presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla, e dall’Amministrazione comunale di Sacco, ha registrato un notevole successo in termini di adesioni, coinvolgimento e qualità formativa.

Il corso

Cuore dell’evento è stato il corso per esecutori BLS-D e disostruzione delle vie aeree, fondamentale per la diffusione delle manovre salvavita e per la promozione di una cultura della prevenzione e del primo soccorso. Il dottor De Martino ha coinvolto gli iscritti al Corso nelle corrette manovre basiche di primo soccorso e nell’utilizzo del defibrillatore DAE in pazienti con arresto cardiaco.

Il percorso formativo si è svolto sotto la guida del Centro di Formazione “L’Albero della Vita del Cilento”, con sede a Casalvelino, realtà riconosciuta per l’elevata competenza nel settore della formazione sanitaria.

A dirigere il corso il dottor Corrado De Martino, direttore scientifico del Centro, medico anestesista presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, che ha accompagnato i partecipanti in un’attività teorico-pratica chiara, approfondita e altamente qualificante. Il sindaco di Sacco, Franco Latempa, ha voluto testimoniare con la sua presenza il sostegno dell’Amministrazione comunale a progetti che mettono al centro la salute, la sicurezza e la formazione dei cittadini.

“Nel nostro piccolo paese – ha affermato Latempa – Avere una partecipazione così ampia ad un corso del genere significa tanto. È stata una giornata utile alla comunità perché non è stato solo un momento dedicato alle specializzazioni nell’intervento di primo soccorso ma anche perché si tratta di diffondere una cultura di aiuto verso gli altri, intervenendo prontamente in maniera autonoma nel momenti di criticità”.

Il corso ha visto una partecipazione numerosa e attenta, segno concreto di una comunità sensibile e consapevole dell’importanza di saper intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza.

Le Giornate della Salute a Sacco si chiudono così con un bilancio più che positivo, rafforzando il legame tra istituzioni, professionisti sanitari e cittadini, e ponendo solide basi per future iniziative dedicate alla tutela della vita e al benessere collettivo.