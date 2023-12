Rotary Paestum: gli studenti dell’I.C. Carducci incontrano i vigili del fuoco per affrontare il tema degli incendi

Il Rotary Paestum centenario, del distretto di Capaccio Paestum, da sempre vicino alle tematiche ambientali e del territorio, con il patrocinio del Comune di Capaccio Paestum e su iniziativa del Presidente Maria Luisa De Leo, dedica agli alunni dell’I.C. Carducci una giornata in compagnia dei Vigili del fuoco.

L’iniziativa

Un evento particolare che vede protagonisti il Capo squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Agropoli, Angelo Picariello, Francesco Falsone, formatore nazionale della Protezione civile e il colonnello Marcello De Leo, Comandante del gruppo Carabinieri Tutela forestale. Dopo i saluti del presidente del Rotary, del sindaco di Capaccio Paestum, avvocato Francesco Alfieri e della Dirigente scolastica dell’I.C. Carducci, prof.ssa Giovanna Tufarelli, gli alunni avranno la possibilità di confrontarsi sul tema degli incendi boschivi e del loro impatto sull’ambiente: il bosco è un presidio di difesa naturale contro i dissesti idrogeologici, una volta che va a fuoco, ricostruirlo richiede tempo, soldi e tanta fatica. Informare gli alunni sui rischi connessi, richiede impegno quotidiano e continuo.

L’obiettivo è sensibilizzare

La scuola deve essere al centro di queste tematiche, cercando di sensibilizzare i giovani su come il fenomeno associato anche al cambiamento climatico, può trasformarsi in un rischio; le estati sempre più lunghe e secche creano le condizioni per la propagazione delle fiamme e innescano un “circolo vizioso” ambientale. Maturare una corretta e attiva gestione dei boschi, infatti, è fondamentale per proteggere il patrimonio verde: è il modo più sicuro ed economico per proteggere i nostri polmoni verdi dall’azione distruttiva delle fiamme