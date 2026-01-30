Roccadaspide: coniugi aggrediti e derubati nella notte

In località Doglie di Roccadaspide, durante la notte appena trascorsa, cinque uomini con il volto coperto sono entrati in casa di due coniugi, due commercianti della zona, e li hanno minacciati e derubati.

I fatti

Erano circa le 2:30 quando, i cinque malviventi, entrando nella casa della coppia che stava dormendo, hanno urlato, minacciandoli con delle armi e puntando persino un’arma sul volto del marito, di consegnarli dei soldi.

“Vogliamo soldi, vogliamo soldi”, urlavano i malviventi mentre rovistavano nell’abitazione dei due malcapitati a cui hanno provato anche ad imbavagliare la bocca con del nastro adesivo per non farli parlare.

A causa delle spinte e dei gesti violenti subiti, il proprietario dell’abitazione, ha avuto anche una lieve perdita di sangue.

I ladri sono riusciti a portare via i soldi che erano nel furgone che la coppia usa per lavoro e l’automobile della coppia, una Volkswagen Tiguan, prima di darsi alla fuga.

Scattato l’allarme, sincronizzato anche sui dispositivi dei figli dei coniug, sul posto si sono precipitati i familiari delle vittime, ma i ladri si erano dileguati lasciando marito e moglie terrorizzati e sconvolti per quanto accaduto

Indagini in corso

Sul caso, denunciato alle Forze dell’Ordine, indagano i carabinieri, si spera si possa risalire, anche con l’ausilio dei filmati delle telecamere di sicurezza, all’identità dei malviventi.

La notizia si è diffusa sin dalle prime ore di questa mattina e ha lasciato amarezza nei residenti stanchi per l’ondata di furti che sembra inarrestabile su tutto il territorio.