Roccadaspide: coniugi aggrediti e derubati nella notte

Due commercianti sorpresi nel cuore della notte, minacciati e percossi. Ladri in fuga con il bottino

Alessandra Pazzanese
Ladri

In località Doglie di Roccadaspide, durante la notte appena trascorsa, cinque uomini con il volto coperto sono entrati in casa di due coniugi, due commercianti della zona, e li hanno minacciati e derubati.

I fatti

Erano circa le 2:30 quando, i cinque malviventi, entrando nella casa della coppia che stava dormendo, hanno urlato, minacciandoli con delle armi e puntando persino un’arma sul volto del marito, di consegnarli dei soldi.

“Vogliamo soldi, vogliamo soldi”, urlavano i malviventi mentre rovistavano nell’abitazione dei due malcapitati a cui hanno provato anche ad imbavagliare la bocca con del nastro adesivo per non farli parlare.

Leggi anche:

Castellabate, doppio furto in abitazione: proprietario faccia a faccia con i ladri

A causa delle spinte e dei gesti violenti subiti, il proprietario dell’abitazione, ha avuto anche una lieve perdita di sangue.

I ladri sono riusciti a portare via i soldi che erano nel furgone che la coppia usa per lavoro e l’automobile della coppia, una Volkswagen Tiguan, prima di darsi alla fuga.

Scattato l’allarme, sincronizzato anche sui dispositivi dei figli dei coniug, sul posto si sono precipitati i familiari delle vittime, ma i ladri si erano dileguati lasciando marito e moglie terrorizzati e sconvolti per quanto accaduto

Indagini in corso

Sul caso, denunciato alle Forze dell’Ordine, indagano i carabinieri, si spera si possa risalire, anche con l’ausilio dei filmati delle telecamere di sicurezza, all’identità dei malviventi.

La notizia si è diffusa sin dalle prime ore di questa mattina e ha lasciato amarezza nei residenti stanchi per l’ondata di furti che sembra inarrestabile su tutto il territorio.

Condividi questo articolo
Articolo precedente Beatles Almanacco del 30 gennaio, oggi si festeggia Santa Martina. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79
Articolo Successivo Don Jhon Cilento, cronaca di una “scomparsa”. il caso di don John: lo cerca il Tribunale Ecclesiastico
Nessun commento