Prima categoria: quinta giornata di ritorno, il punto sul girone H

Vince la capolista Quadrivio a Bellizzi e mantiene la prima posizione. Vince anche l'Atletico Pisciotta sull'SV Atletico Agropoli per 3 a 2, pari tra Akropolis e Calcio Campagna

Antonio Pagano
Nella quinta giornata di ritorno del campionato di Prima categoria, girone H, vince la capolista Quadrivio a Bellizzi e mantiene la prima posizione. Vince anche l’Atletico Pisciotta sull’SV Atletico Agropoli per 3 a 2, che consolida il quarto posto, pari tra Akropolis e Calcio Campagna. Sconfitta invece la Pixous in casa del Real Carilla.

Risultati

Real Bellizzi – Quadrivio 1-2

Real Carilla – Pixous 2-0

Atletico Pisciotta – SV Atletico Agropoli 3-2

Akropolis – Calcio Campagna 2-1

Montecorice United – Faraone 3-1

Sapri Soccer School Cilento – Club Serre 1-6

Sporting Club Palomonte – Atletico Bellizzi 3-1

Classifica

Quadrivio 41

Club Serre Calcio 39

Sporting Club Palomonte 36

Atletico Pisciotta 32

Montecorice United 29

Pixous 28

Real Carilla 27

SV Atletico Agropoli 26

Atletico Bellizzi 22

Real Bellizzi 20

Calcio Campagna 20

Akropolis 13

Faraone 7

Sapri Soccer School Cilento 6

