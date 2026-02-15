Prima categoria: quinta giornata di ritorno, il punto sul girone H

Nella quinta giornata di ritorno del campionato di Prima categoria, girone H, vince la capolista Quadrivio a Bellizzi e mantiene la prima posizione. Vince anche l’Atletico Pisciotta sull’SV Atletico Agropoli per 3 a 2, che consolida il quarto posto, pari tra Akropolis e Calcio Campagna. Sconfitta invece la Pixous in casa del Real Carilla.
Risultati
Real Bellizzi – Quadrivio 1-2
Real Carilla – Pixous 2-0
Atletico Pisciotta – SV Atletico Agropoli 3-2
Akropolis – Calcio Campagna 2-1
Montecorice United – Faraone 3-1
Sapri Soccer School Cilento – Club Serre 1-6
Sporting Club Palomonte – Atletico Bellizzi 3-1
Classifica
Quadrivio 41
Club Serre Calcio 39
Sporting Club Palomonte 36
Atletico Pisciotta 32
Montecorice United 29
Pixous 28
Real Carilla 27
SV Atletico Agropoli 26
Atletico Bellizzi 22
Real Bellizzi 20
Calcio Campagna 20
Akropolis 13
Faraone 7
Sapri Soccer School Cilento 6