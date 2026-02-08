Prima categoria: quarta giornata di ritorno, il punto sul girone H

Nella quarta giornata di ritorno del campionato di Prima categoria, girone H, cade in casa del Real Bellizzi lo Sporting Palomonte, sconfitto per 2 a 1. Vince l’Atletico Pisciotta contro il Faraone e si prende la quarta posizione. In testa vince anche il Quadrivio contro l’Akropolis e allunga sul Club Serre.
Risultati
Calcio Campagna – Sapri Soccer School Cilento 1-0
Pixous – Montecorice United Sospesa
Real Bellizzi – Sporting Club Palomonte 2-1
SV Atletico Agropoli – Atletico Bellizzi 1-1
Faraone – Atletico Pisciotta 1-3
Quadrivio – Akropolis 3 – 0
Club Serre – Real Carilla 0 – 0
Classifica
Quadrivio 38
Club Serre Calcio 36
Sporting Club Palomonte 33
Atletico Pisciotta 29
Pixous 28
Montecorice United 26
SV Atletico Agropoli 26
Real Carilla 24
Atletico Bellizzi 22
Real Bellizzi 20
Calcio Campagna 19
Akropolis 12
Faraone 7
Sapri Soccer School Cilento 6