Prima categoria: quarta giornata di ritorno, il punto sul girone H

Cade in casa del Real Bellizzi lo Sporting Palomonte. Vince l'Atletico Pisciotta contro il Faraone e si prende la quarta posizione. In testa vince anche il Quadrivio contro l'Akropolis e allunga sul Club Serre

Antonio Pagano
Nella quarta giornata di ritorno del campionato di Prima categoria, girone H, cade in casa del Real Bellizzi lo Sporting Palomonte, sconfitto per 2 a 1. Vince l’Atletico Pisciotta contro il Faraone e si prende la quarta posizione. In testa vince anche il Quadrivio contro l’Akropolis e allunga sul Club Serre.

Risultati

Calcio Campagna – Sapri Soccer School Cilento 1-0

Pixous – Montecorice United Sospesa

Real Bellizzi – Sporting Club Palomonte 2-1

SV Atletico Agropoli – Atletico Bellizzi 1-1

Faraone – Atletico Pisciotta 1-3

Quadrivio – Akropolis 3 – 0

Club Serre – Real Carilla 0 – 0

Classifica

Quadrivio 38

Club Serre Calcio 36

Sporting Club Palomonte 33

Atletico Pisciotta 29

Pixous 28

Montecorice United 26

SV Atletico Agropoli 26

Real Carilla 24

Atletico Bellizzi 22

Real Bellizzi 20

Calcio Campagna 19

Akropolis 12

Faraone 7

Sapri Soccer School Cilento 6

