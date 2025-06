Ponte del 2 giugno: Bussentina nel caos, Rinaldi chiede risposte immediate

Il recente ponte del 2 giugno ha messo in luce, ancora una volta, le gravi problematiche legate ai lavori in corso sulla strada Bussentina. I disagi, già preannunciati e sperimentati durante le festività pasquali, si sono ripresentati con lunghe code e attese estenuanti, suggerendo una stagione estiva complessa se non verranno prese decisioni rapide e concrete. La situazione attuale, caratterizzata da “ritardi, mancanze, assenze, frutto di poco ascolto”, è stata definita “non degna di un paese civile nel 2025”.

La vicinanza al Sindaco di Caselle in Pittari e le ricadute sul turismo

È stata espressa “massima vicinanza alle giuste rimostranze del Sindaco di Caselle in Pittari“, l’unico amministratore presente sul luogo del disagio, in mezzo alle auto ferme sotto il sole cocente. La sua voce, “energeticamente e meritoriamente”, ha difeso gli interessi di un’intera area. Le code e i rallentamenti stradali hanno evidenti ricadute negative sul settore turistico e sull’economia stagionale del territorio.

L’appello al Presidente della Provincia di Salerno e all’ANAS

Il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, ha rivolto un appello diretto al Presidente della Provincia di Salerno, Vincenzo Napoli. La richiesta è di “attivarsi, ricevere e ascoltare la voce che viene dall’estremo sud del territorio e offrire risposte concrete”. In particolare, si chiede chiarimenti sul motivo per cui non siano partiti i lavori di manutenzione sul tratto alternativo, la ex SS517, a gestione provinciale, nonostante i comunicati stampa di alcuni consiglieri provinciali risalenti all’aprile 2023. Nel contempo, si sollecita ANAS affinché “faccia la sua parte, come concordato, sull’area di cantiere e individui strategie concrete per ridurre le code”. I lavori in corso sono considerati necessari, ma non possono trascurare il periodo dell’anno, con l’inizio della stagione estiva. Non intervenire, conclude la nota, “arrecherà disagi a tutti sia agli automobilisti che alla programmazione turistica del Golfo di Policastro e del Basso Cilento“.