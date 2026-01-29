Pollica e Aielli: rinnovato il “Gemellaggio del Gusto” nel segno dell’UNESCO e della tradizione gastronomica

In questi giorni a Pollica si è riconfermato e rafforzato il “Gemellaggio del Gusto” tra gli chef rappresentanti la tradizione gastronomica di Aielli e di Pollica, proprio in un momento storico segnato dal riconoscimento della Cucina Italiana come Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO.

Il progetto

Al centro del progetto una sinergia creativa capace di rendere concreti visione e contenuti: Ristolab, con lo chef Amabile Cortiglia e la dottoressa Sofia Cavalleri, e Made in Terra, con il sommelier Mario Zammarrelli e lo chef Angelo Volpe, una doppietta che trasforma idee, saperi e relazioni in esperienze condivise e progettualità reali. A loro si affianca una dinamica delegazione di chef abruzzesi tra cui Ugo Piccone, chef del ristorante storico di Aielli “Al Castello”, lo chef Lorenzo De Ioris, lo chef Jacopo Rosati e lo chef Domenico Barbieri.

Nel corso dell’ultimo giorno, altri chef hanno preso parte al pranzo conviviale simbolico, tra cui lo chef Pietro Schiavo di Pollica, per partecipare ad un confronto aperto e uno scambio di idee sul presente e sul futuro dell’enogastronomia italiana, rafforzando relazioni professionali e legami umani.

Un lavoro in sinergia

Un grande ringraziamento va al sindaco Enzo Di Natale (Aielli), al sindaco Stefano Pisani e vice sindaco Carla Ripoli (Pollica) e al vice sindaco Vincenzo Vaccaro (Stella Cilento) testimoni di questo fruttuoso scambio. Infine un grazie speciale ai rappresentanti e agli esperti del Comitato Pro Gemellaggi di Pioppi – in particolare al presidente Gennaro Schiavo, che dal 2003, anno della creazione del gemellaggio, porta avanti gli ideali di del Dott. Luciano Rascio, volti alla cooperazione e valorizzazione territoriale.