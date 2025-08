Policastro Bussentino, ladro manomette l’accettatore del distributore di benzina: ingente il bottino

Manomette l’accettatore di banconote del distributore di benzina a Policastro Bussentino: ladro mette a segno un colpo da 3500euro. Il furto si sarebbe consumato in piena notte, tra le ore 2 e le ore 4. Ad essere preso di mira è stato il dispositivo di accettazione di banconote, utilizzato per il rifornimento self service.

La ricostruzione

Il ladro avrebbe manomesso l’accettatore e avrebbe inserito al suo interno un’antenna, avvolta con del nastro adesivo, in maniera tale da sottrarre il maggior numero di banconote. Ad accorgersi dell’avvenuto furto è stato il gestore del distributore di benzina al suo arrivo intorno alle 7:30 della mattinata odierna. Capito quanto accaduto, il gestore ha subito allertato le Forze dell’ordine.

Gli interventi

Sul posto immediato è l’arrivo dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sapri per i dovuti rilievi del caso. Ad aiutare le forze dell’ordine nelle indagini, che proseguono in maniera serrata, saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area di rifornimento.