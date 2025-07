Piaggine, alla scoperta dell’armadio solidale: un luogo nato per includere e aiutare

All’interno del Centro SAI di Piaggine, che sorge nei locali messi a disposizione dal Comune, c’è un luogo nato per garantire un aiuto concreto a chi ha più bisogno: l’Armadio Solidale.

L’armadio solidale

Inaugurato da pochissimi giorni, l’Armadio Solidale, è come un negozio in cui si trovano vestiti, borse, scarpe, abbigliamento per bambini, ma in cui tutto viene offerto gratuitamente per includere, per tendere una mano, per non lasciare nessuno indietro.

Il progetto è stato promosso dalla Cooperativa “La Rada” e ha trovato il pieno sostegno del Comune, guidato dal sindaco Renato Pizzolante e della Parrocchia.

Come si può donare

Chiunque può donare vestiario, per tutte le età, purché sia in ottime condizioni e chiunque, trovandosi in uno stato di bisogno, può prendere ciò che gli serve, nel pieno rispetto della privacy e della dignità della persona.

L’Armadio Solidale è gestito da diversi professionisti e volontari come Bruno Gaya, operatore socio-sanitario; Davide Petraglia, educatore; Shittu Musa, mediatore culturale; Emiliana Barba, insegnante di italiano L2 e responsabile della comunicazione visiva; Giovanni Abolito, assistente sociale; Daniela Circolo, educatri; Rocco Agostino, avvocato.

Il progetto

Il progetto è stato coordinato da Maria Grazia De Cesare, attualmente sostituita per maternità da Valeria Fasano. Le telecamere di InfoCilento hanno raggiunto l’Armadio Solidale per farsi raccontare i dettagli dell’iniziativa dal sindaco Renato Pizzolante e dall’educatrice, Daniela Circolo.