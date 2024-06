Nel Cilento arriva l’Armadio solidale

Il Comune di Piaggine, guidato dal sindaco Renato Pizzolante, intende concedere in comodato d’uso gratuito, il locale comunale presso il Centro Sociale in piazza caduti sul lavoro, in favore del Progetto SAI di Piaggine e della Parrocchia “San Nicola” di Piaggine al fine di promuovere l’iniziativa “Armadio Solidale.

L’iniziativa consiste nello scambio di capi di abbigliamento, giocattoli, altri utensili non deteriorabili (ad esempio culle, passeggini, giocattoli, etc) usati tra persone che possono donare a persone che hanno necessità di ricevere.

La dott.ssa De Cesare Maria Grazia, coordinatrice individuata dall’Ente attuatore del Progetto SAI del Comune di Piaggine, congiuntamente al parroco Don Ernesto Nunziata della Parrocchia “San Nicola” di Piaggine avevano difatti presentato istanza diretta per la concessione di un locale al fine di promuovere l’iniziativa “armadio solidale”.