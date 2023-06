Giornata del rifugiato: un eventi all’insegna della socializzazione e gli scambi interculturali a Piaggine

Anche a Piaggine si celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato e, per l’occasione, il SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) ha organizzato la seconda edizione della manifestazione denominata “SAI Senza Frontiere”.

L’evento: qui i dettagli

L’evento, che si terrà il 23 giugno a partire dalle ore 16:30, è stato organizzato grazie alla collaborazione con tutte le associazioni del territorio e dell’ente comunale guidato dal sindaco, Renato Pizzolante. La manifestazione si svolgerà in piazza Caduti sul Lavoro e sarà allietata dalla musica del dj Lampa Dread. I partecipanti potranno cimentarsi in giochi interculturali organizzati per fasce d’età e degustare un ricco buffet multietnico preparato dalle persone provenienti da altre nazioni e che hanno trovato accoglienza sul territorio di Piaggine e dalla gente del posto.

Una giornata divertente e aperta a tutti, dunque, all’insegna della socializzazione e finalizzata a favorire l’integrazione e a promuovere gli scambi interculturali.

La giornata mondiale del rifugiato

La ricorrenza della “Giornata mondiale del rifugiato” è stata celebrata nella giornata di ieri in tutto il mondo. Così ha deciso l’Assemblea delle Nazioni Unite. Quella del borgo cilentano sarà dunque un evento in differita, probabilmente a causa di qualche difficoltà organizzativa. Mirabile lo sforzo per onorare a ogni costo la giornata. Per l’occasione l’’UNHCR ha lanciato una raccolta firma per spronare i governi ad accogliere un milione di migranti: 30 i paesi che dovranno adoperarsi per l’accoglienza.