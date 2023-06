“Giornata della giusta alimentazione”: il Forum dei giovani di Piaggine promuove l’iniziativa

Avere uno stile di vita sano e prendersi cura di se stessi è un obiettivo sempre più rilevante per molti individui. È con questo spirito che i membri del Forum dei Giovani di Piaggine organizzano la “Giornata della Giusta Alimentazione”, un evento dedicato a promuovere un’alimentazione equilibrata e consapevole.

L’iniziativa

L’appuntamento è fissato per il 17 giugno presso la sede del Forum dei Giovani, a partire dalle ore 17:00. L’evento è aperto a tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza del tema e ottenere informazioni utili sulla sfera alimentare. Ad accompagnare i partecipanti in questo percorso sarà la dottoressa Michela Caporrino, esperta nel campo dell’alimentazione e promotrice di stili di vita salutari.

Un evento in sinergia con la Dott.ssa Caporrino

La dottoressa Caporrino metterà a disposizione del pubblico le sue competenze e fornirà gratuitamente consigli personalizzati su quali cibi privilegiare, in base alle esigenze e alle condizioni individuali. Sarà possibile discutere con l’esperta eventuali problemi legati allo stile alimentare e valutare la necessità di esami specifici. Inoltre, la dottoressa Caporrino sarà disponibile a rispondere alle domande riguardanti il sottopeso, il sovrappeso, l’obesità e molte altre tematiche collegate alla nutrizione.

Per coloro che desiderano ottenere ulteriori informazioni sull’evento o prenotare la propria partecipazione, è possibile contattare il numero 3397265047 anche prima dell’evento. Non perdete l’occasione di investire sulla vostra salute e scoprire come adottare un’alimentazione sana e consapevole.