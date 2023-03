Sensibilizzare i giovani ad una corretta alimentazione: il progetto arriva nelle scuole del Cilento

Il GAL Cilento Regeneratio presenterà venerdì 3 marzo il progetto “Rural Food Revolution” presso la Scuola Secondaria di primo grado “Carducci” di Trentinara. L’evento è organizzato da Mekané Produzioni e prevede una serie di attività per sensibilizzare la popolazione sulla valorizzazione dei sistemi alimentari tipici delle aree rurali, in grado di diventare una leva di sviluppo sostenibile e nodo cruciale delle filiere agroalimentari e turistiche.

Il progetto

Il progetto, elaborato nel quadro della Strategia di Sviluppo Locale relativa al Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (PSR) della Regione Campania, è coordinato dal GAL Cilento Regeneratio s.r.l., capofila di un partenariato composto da 11 GAL campani. Il presidente Gabriele De Marco sottolinea che l’obiettivo principale del progetto è quello di esaltare il connubio prodotto-territorio attraverso la valorizzazione dei sistemi alimentari tipici delle aree rurali.

La vicepresidente Daniela Di Bartolomeo ricorda l’importanza delle scuole nel progetto, poiché è fondamentale far comprendere ai ragazzi la ricchezza di cui gode il Cilento come terra della dieta mediterranea, che oltre a costituire un sano regime alimentare, diventa un vero e proprio stile di vita da adottare per vivere a lungo in salute.

Il programma

L’incontro prevede saluti istituzionali del sindaco di Trentinara, Rosario Carione e di Luca Cerretani, consigliere provinciale. Attilio Rossi della Mekanè Produzioni introdurrà e spiegherà il progetto “Rural Food Revolution”, mentre Marco Del Sorbo, social media manager ed esperto di esperienze digitali, parteciperà ad una conversazione interattiva. Inoltre, verrà proiettato un video sulla Dieta Mediterranea.

Gli appuntamenti di presentazione

Il progetto prevede nove incontri nelle scuole presenti sul territorio del GAL Cilento Regeneratio, che si concluderà con un workshop. Le attività riguardano la competitività, la biodiversità ambientale e la qualità della vita e sono suddivise in Azioni Comuni, sviluppate in collaborazione tra tutti i partner, ed in Azioni Locali, realizzate specificamente da ciascun GAL partner sul proprio territorio di competenza.

Il dirigente scolastico dell’IC di Capaccio Capoluogo, Giovanna Tufarelli, accoglie con gioia l’inizio del progetto e auspica una costante collaborazione con il GAL per gli anni a venire. Seguire una dieta equilibrata e salutare durante l’adolescenza determina degli effetti positivi sul benessere psicologico e nella maturazione cerebrale dei ragazzi ed offre un miglioramento dello stato di salute e psicologico degli adolescenti.