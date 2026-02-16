Perito: Donato Apolito non è più

Nella mattinata di oggi, presso il Nosocomio San Luca in Vallo della Lucania è venuto a mancare, Donato Apolito, un decano degli Ufficiali di Stato Civile Cilentani.

Ha lottato, per anni, contro la malattia, che alla fine, ha avuto la meglio sulla sua esistenza terrena, ma, nulla potrà, sul tentativo di annichilire il suo ricordo e sull’affetto di quanti l’hanno conosciuto.

La sua determinazione e la sua proverbiale ironia non l’hanno abbandonato neanche nei momenti di umano sconforto.

Responsabile, per un quarantennio, dei Servizi Demografici del Comune di Perito, Donato, con la sua carriera, hai personificato tutto il contrario dei luoghi comuni sulla Pubblica Amministrazione.

Il suo lavoro l’ha appassionato, impegnato e reso fiero, in egual misura.

Non lasciava nulla al caso. Non trascurava nessun adempimento.

Con una tenacia ed un’abnegazione esemplare, ha vissuto e considerato l’Ente, come un organismo senziente di cui prendersi cura con amorevolezza.

Cosciente dell’importanza del suo lavoro, Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe, lo ha svolto con la cura e la perizia che merita.

Disponibile con tutti, per decenni, è stato al servizio dei cittadini di Perito e Ostigliano, supportando con cortesia e gentilezza quanti hanno chiesto il suo aiuto.

Non hai mai impersonato l’archetipo del funzionario saccente e distaccato.

Tutti hanno avuto la sua univoca attenzione. Non ha mai trasformato i diritti in favore, ha svolto una funzione pubblica senza rincorrere o scadere in un mero esercizio del potere.

Visti i Tempi di miserie umane in cui annaspiamo, il suo esempio professionale ed umano, potrebbe essere la “gomma” con la quale cancellare ogni commento caustico sui dipendenti pubblici.

Tutti, colleghi e cittadini, gli riconoscono questi meriti: umiltà, preparazione e disponibilità.

Per un quarantennio, nel campo dei Servizi Demografici, Donato Apolito, si è preso cura delle vicende giuridiche umane del Comune di Periito.

Una cura amorevole di cui non potrà e non dovrà perdersi la memoria, ma al contrario dovrà essere elevata a modello da adottare per gli anni a venire.

Per quanti vorranno salutare Donato, le esequie si terranno, martedi 17 febbraio, a Perito, alle ore 11:30.