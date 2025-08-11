Paura nella notte a Capaccio Paestum: auto a fuoco al Capoluogo

Erano circa le 3:30 del mattino quando, con ogni probabilità a causa di un’autocombustione dovuta a problemi meccanici, un’automobile è andata a fuoco a Capaccio Capoluogo. L’incendio è avvenuto proprio davanti ad un noto tabacchino del centro. Il proprietario del veicolo si era allontanato un attimo per recarsi al distributore automatico dell’attività commerciale quando, voltandosi, ha notato le fiamme. La fortuna gli ha evitato il peggio.

Gli interventi

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area e i carabinieri della Compagnia agropolese al comando del Cap. Giuseppe Colella per effettuare tutti i rilievi del caso. Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito. L’incendio è stato domato, l’auto è stata completamente distrutta dal rogo.