Paura lungo la costa della Masseta: bambino si ferisce ad una mano, trasportato in ospedale

Si ferisce sulla spiaggia della Sciabica, lungo la costa della Masseta: bambino trasferito in ospedale per le cure del caso. Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi per un bambino di otto anni in vacanza nel Cilento, in compagnia dei genitori.

Ecco cosa è accaduto

In maniera accidentale il piccolo, infatti, è venuto a contatto con un vetro, mentre si trovava in spiaggia, provocandosi una ferita alla mano. Preoccupati, i genitori hanno, nell’immediato, messo in moto la macchina dei soccorsi tramite la Guardia Costiera che subito ha attivato gli uomini della Protezione civile.

I soccorsi

Sul posto tempestivo è stato l’intervento dei volontari della Protezione civile gruppo “Lucano”, guidati dal Presidente Viti Bruno, che hanno soccorso il malcapitato, trasportandolo presso il vicino porto di Scario in compagnia della coppia. Da lì, i genitori hanno trasportato il piccolo presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri per i necessari punti di sutura di cui aveva bisogno.

Tanto lo spavento della coppia e del bambino, ma fortunatamente la vicenda si è risolta nel migliore dei modi.