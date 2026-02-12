Paura a Castellabate: il maltempo abbatte due alberi sulla careggiata

Il costante maltempo di queste ore continua a fare danni. A Castellabate, nel pomeriggio di oggi, le incessanti piogge e le forti raffiche di vento hanno causato disagi lungo la strada che porta al capoluogo. Due alberi di grandi dimensioni sono crollati sulla strada, per fortuna senza che nessuna vettura transitasse in quegli stessi istanti.

Ripristinata la strada

Allertati i soccorsi si è immediatamente messa in moto la macchina del pronto intervento con la Protezione Civile comunale e la Cilento Odv di Castellabate e gli agenti della Polizia Locale che hanno prima interdetto il traffico veicolare e poi, grazie al contributo degli uomini della Castellabate Servizi, hanno messo in sicurezza l’intera area. La strada ora è tornata liberamente fruibile.

Dalle prime luci dell’alba, data l’allerta meteo proclamata dalla Regione Campania, il Sindaco di Castellabate Marco Rizzo aveva attivato il Coc (Centro Operativo Comunale) per coordinare tutte le operazioni e garantire un presidio costante, soprattutto nelle aree più critiche. L’operatività continuerà senza sosta per intervenire tempestivamente in caso di necessità.