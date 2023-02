Parte dal Cilento un progetto per promuovere la mobilità dolce in tutta Italia

Camminare è un toccasana per la salute del nostro corpo e della nostra mente. Secondo la scienza, camminare quotidianamente (anche solo 2.000 passi al giorno, a seconda dell’età) può prevenire molte malattie e ridurre del 10% il consumo di farmaci cardiovascolari e psicofarmaci. Camminare regolarmente è una panacea per tutti, con effetti ancora più sorprendenti sulle persone di mezza età e anziani. Questo è particolarmente importante in Italia, uno dei paesi più longevi del mondo, dove oltre il 50% degli over 70 sono ancora “anziani fit” e in buona salute fisica.

L’iniziativa della Pro Loco di Palinuro

Associazioni e amministratori di località famose e meno conosciute, e di aree interne ricche di meraviglie naturali ma ancora escluse dai circuiti turistici tradizionali, sono invitati a partecipare a un progetto che mira a formare comunità di mobilità dolce in tutta Italia. Partendo dal Sud, in particolare da Palinuro, simbolo di quella fusione unica di realtà e mito che caratterizza i nostri territori, l’obiettivo è quello di creare un potente volano di sviluppo turistico e di benessere psicofisico attraverso spiagge, itinerari selezionati dagli esperti in collaborazione con la Federazione Italiana Escursionismo, attività legate all’acqua e percorsi urbani.

L’iniziativa

Il prossimo 14 aprile, all’interno di un evento organizzato dalla Pro Loco e ideato dallo scrittore Flavio Pagano, si parlerà di tutto questo e molto altro ancora a Palinuro. L’incontro sarà aperto dal Sindaco di Centola, Rosario Pirrone, e dal presidente della Pro Loco, Silvano Cerulli, e vedrà la partecipazione di ospiti autorevoli come la Senatrice Barbara Guidolin, il Presidente della Federazione Italiana Escursionismo Domenico Pandolfi, il presidente di Asmel – Associazione per la sussidarietà e modernizzazione Enti Locali, Dr. Giovanni Caggiano, il Direttore di Trekking.it, Massimo Clementi, e il Direttore Generale del Ministero della Salute, Giuseppe Ippolito.

La mission

L’obiettivo di questi eventi sarà quello di promuovere uno stile di vita sano e attivo, e vedrà la partecipazione di testimonial atleti, personaggi dello spettacolo, giornalisti e protagonisti dell’attualità. La mission sarà sempre quella di vivere bene e vivere sano.