“Parola all’Esperto”: i consigli di Marco Nigro, avvocato penalista | VIDEO

Continua il programma “Parola all’Esperto” in onda tutti i mercoledì alle ore 20:40 sul canale 79 del digitale terrestre e in replica il giovedì dopo il Tg. Ogni settimana intervisteremo un esperto diverso per ogni categoria che ci darà dei consigli e delle informazioni utili e pratiche per la vita di tutti i giorni.

Potete scrivere le vostre richieste al numero 327 2295001.

In questa puntata la giornalista Angela Bonora ha intervistato l’avvocato Marco Nigro, avvocato penalista, cassazionista, docente a contratto presso la Federico II di Napoli e autore.

L’avvocato Nigro ha spiegato cos’è la castrazione chimica, parlando dei recenti fatti di cronaca avvenuti a Palermo. Ha detto cosa rischia il cittadino che occupa abusivamente la spiaggia libera con ombrellone e sdraio. Infine, ha spiegato se è possibile registrare una telefonata o se si rischia di essere denunciati.