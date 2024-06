Rutino, torna “La Stazione dei Pittori”: tutto pronto per la quarta edizione, ecco come partecipare

L’attesa è finita. A Rutino torna l’estemporanea di pittura “Stazione dei Pittori” che, quest’anno, giunge alla la IV edizione. L’evento, che si terrà domenica 30 giugno, promette di trasformare il paese in un vivace centro artistico, grazie alla partecipazione di numerosi pittori provenienti da tutta Italia. La manifestazione è organizzata dal Forum dei Giovani di Rutino, in collaborazione con la Pro Loco E. Cortazzo, il Comune di Rutino e l’associazione Rutino InCilento. Questa sinergia mira a celebrare l’arte en plein air, con artisti chiamati a immortalare sulle loro tele le bellezze naturali e i simboli storici di Rutino. L’evento è aperto a tutti i maggiorenni che desiderano mettere alla prova il loro talento in una competizione gratuita. Gli artisti dovranno realizzare un’opera ispirata a Rutino, che potrà rappresentare le strade, i vicoli, i monumenti, o eventi storici e religiosi del paese.

I partecipanti dovranno presentarsi il 30 giugno dalle ore 9:00 presso la sede del Forum dei Giovani di Rutino, in via Pestum. Qui, il Forum apporrà un timbro sulle tele e assegnerà un numero progressivo per l’identificazione. Ogni artista potrà presentare una sola opera, realizzata con qualsiasi tecnica pittorica. Le tele dovranno essere consegnate entro le ore 19:00 e saranno esposte dalle 20:00 in Piazza Vittorio Veneto.

Ecco come partecipare e le info utili

Le tele non devono superare le dimensioni di 100 cm x 100 cm e non devono essere inferiori a 40 cm x 40 cm. Le opere non conformi a queste misure non saranno valutate. Inoltre, gli artisti dovranno fornire tutto il materiale necessario per la realizzazione dell’opera, poiché l’organizzazione non ne fornirà.

Per partecipare, gli artisti devono inviare una domanda di iscrizione, il modulo allegato A, una copia della carta d’identità e tutti i documenti all’indirizzo email estemporanearutino@gmail.com, con l’oggetto “nome_cognome_lastazionedeipittori”.

I dipinti saranno valutati da una giuria di giovani, coordinata dalla critica d’arte Antonella Nigro. Le opere verranno esaminate anonimamente e i criteri di valutazione includeranno la qualità della proposta, l’innovazione, l’originalità e la tecnica. I premi saranno di 600 euro per il primo classificato, 400 euro per il secondo e 200 euro per il terzo. Inoltre, verranno assegnati due riconoscimenti speciali: il Premio della Critica e il Premio Popolare. La premiazione avverrà in Piazza Vittorio Veneto alle ore 20:30

Un’occasione unica per gli artisti

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. I vincitori si impegneranno a cedere le loro opere al Comune di Rutino, rinunciando a qualsiasi compenso e diritto, autorizzando l’esposizione pubblica e la riproduzione fotografica delle stesse.

Un evento imperdibile per gli amanti dell’arte e della cultura, che promette di colorare il borgo cilentano con mille sfumature di colore, talento e passione.