Capaccio Paestum, mamma e figlia rischiano di annegare. Salvate da Giuseppe Iuliano, assessore di Roccadaspide

Una storia a lieto fine quella che arriva da Capaccio Paestum dove, nella giornata di ieri, mamma e figlia mentre facevano il bagno sono finite in un punto in cui l’acqua, inaspettatamente, era molto profonda.

Resesi conto della difficoltà nel ritornare a galla, visto anche il mare molto agitato, hanno iniziato a chiedere aiuto.

A scorgerle Giuseppe Iuliano, assessore del comune di Roccadaspide e gestore di alcune attività e di alcuni locali siti anche nel comune di Capaccio Paestum.

Iuliano si trovava lì per una corsa sulla spiaggia.

“Ho visto le due donne in serie difficoltà e mi sono subito tuffato in acqua, la mamma, una signora sulla cinquantina, riusciva a stare a galla, ma aveva difficoltà sia a tornare a riva che ad aiutare la figlia, di circa quindici anni. La ragazzina scendeva e risaliva in continuazione dal fondo, mi sono avvicinato e le ho trascinate in un punto vicino in cui vi era una secca” ha spiegato Iuliano.

Il salvataggio è avvenuto in località Laura dove le due donne, di origini russe, si trovavano in vacanza.

“Sono felice di essere stato tanto utile a due persone che hanno rischiato grosso, conosco molto bene il mare e le insidie che nasconde quando è agitato” ha spiegato ancora Iuliano, l’assessore-eroe.