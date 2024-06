Capaccio Paestum: incidente tra auto e moto, due feriti gravi

Grave incidente stradale a Capaccio Paestum. È successo poco prima delle 16 in località Ponte Barizzo. A scontrarsi un’auto e una moto per cause ancora in via d’accertamento.

Probabile che uno dei due mezzi stesse svoltando quando ha impattato con l’altro. Tre i feriti. I più gravi i due cilentani a bordo di una moto, un uomo e una donna, quest’ultima residente a Castellabate ma di nazionalità straniera.

Intervenute tempestivamente le ambulanze della Croce Rossa di Agropoli e l’automedica.

Due feriti sono stati trasferiti in codice rosso agli ospedali di Battipaglia e Salerno mentre l’uomo alla guida dell’auto non ha riportato serie conseguenze. Alle forze dell’ordine il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente.