Torchiara: personale della Croce Rossa aggredito. “Evitato il peggio grazie alla bravura degli operatori”

Momenti di paura per autista e infermiera della Croce Rossa di Agropoli. Questo pomeriggio hanno rischiato di essere aggrediti da una donna che erano andati a soccorrere.

L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio in località Case Bianche, nel comune di Torchiara.

La centrale operativa del 118 aveva attivato un codice giallo per unai 56enne. Quando i sanitari sono giunti sul posto, però, la donna, già in cura per problemi psichici, ha è andata in escandescenza ed ha iniziato ad inveire contro i due, tentando di colpirli al volto e allo stomaco.

“La bravura e la prontezza dei due operatori ha evitato il peggio”, ha detto Gianna Infante, presidente della CRI di Agropoli.

I due, infatti,sono riusciti a riportare alla calma la situazione in attesa dell’intervento dei carabinieri, giunti soltanto dopo diversi minuti essendo impegnati su altri interventi . Sul posto anche un’automedica.

Per fortuna nulla di grave per i soccorritori che hanno riportato ferite guaribili in 5 giorni, medicate presso il Pronto Soccorso Agropolese. A riportare danni anche l’ambulanza, presa ripetutamente a calci.