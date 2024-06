Giornata di donazione del sangue a Vallo della Lucania: un gesto di solidarietà che salva vite

L’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento continua ad organizzare le giornate per la donazione del sangue. L’appuntamento è domenica 16 giugno, presso il centro trasfusionale dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dalle 8:30 alle 13:00 Un’iniziativa importante per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di questo gesto di solidarietà, che può salvare vite umane.

Come si svolge la donazione

La donazione del sangue è un processo semplice e sicuro. Innanzitutto, è necessario recarsi presso il centro trasfusionale muniti di un documento d’identità valido. Dopo aver compilato un breve questionario, il personale medico verificherà l’idoneità del donatore attraverso un prelievo di sangue. Se i valori sono nella norma, si procederà con il prelievo vero e proprio, che dura circa 10 minuti. Al termine della donazione, il donatore riceverà un piccolo ristoro e potrà tornare alle proprie attività quotidiane.

L’importanza delle donazioni

Donare il sangue è un gesto di grande altruismo che può salvare vite umane. Ogni sacca di sangue donata può infatti aiutare fino a quattro persone in difficoltà. Inoltre, la donazione di sangue è un modo per monitorare il proprio stato di salute, in quanto ogni donatore viene sottoposto a rigorosi controlli medici.