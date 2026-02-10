Ospedale di Sapri, svolta per il punto ristoro: bando in arrivo dopo 5 anni di attese

A distanza di 5 anni dalla chiusura del punto ristoro – bar dell’ospedale “Immacolata” di Sapri sembra che la vicenda ora abbia imboccato la strada giusta . Secondo quanto dichiarato da Cittadinanzattiva Sapri – Golfo di Policastro, pare che nei prossimi giorni venga indetto il bando attraverso il quale si procederà all’affidamento del ristoro bar.

Svolta per tanti cittadini e utenti

Un risultato sperato e voluto da tempo dai cittadini e dagli utenti, costretti ad uscire dalla struttura sanitaria per poter usufruire di un servizio bar. Nonostante vi sia la presenza all’interno della struttura ospedaliera dell’Immacolata di distributori di bevande e snack che in molti casi però risultano vuoti, data la presenza di un’elevata utenza.

“Ringraziamo il direttore generale dell’Asl Salerno Gennaro Sosto per avere accolto le nostre continue sollecitudini e per avere accelerato le procedure per la pubblicazione del bando che avverrà nei prossimi giorni” dichiarano infine da Cittadinanzattiva Sapri – Golfo di Policastro.