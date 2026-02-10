Ospedale di Sapri, svolta per il punto ristoro: bando in arrivo dopo 5 anni di attese

A distanza di 5 anni dalla chiusura del punto ristoro – bar dell’ospedale “Immacolata” di Sapri sembra che la vicenda ora abbia imboccato la strada giusta . Secondo quanto dichiarato da Cittadinanzattiva Sapri – Golfo di Policastro, pare che nei prossimi giorni venga indetto il bando attraverso il quale si procederà all’affidamento del ristoro bar.
Svolta per tanti cittadini e utenti
Un risultato sperato e voluto da tempo dai cittadini e dagli utenti, costretti ad uscire dalla struttura sanitaria per poter usufruire di un servizio bar. Nonostante vi sia la presenza all’interno della struttura ospedaliera dell’Immacolata di distributori di bevande e snack che in molti casi però risultano vuoti, data la presenza di un’elevata utenza.
Il commento
“Ringraziamo il direttore generale dell’Asl Salerno Gennaro Sosto per avere accolto le nostre continue sollecitudini e per avere accelerato le procedure per la pubblicazione del bando che avverrà nei prossimi giorni” dichiarano infine da Cittadinanzattiva Sapri – Golfo di Policastro.