Cilento

Ospedale di Agropoli, AVS: “Questo non è il Cilento, l’Italia e l’Europa che vogliamo”

“Non possiamo immaginare che territori come quello di Agropoli restino senza ospedale e pronto soccorso“

Comunicato Stampa

9 Agosto 2025

Alleanza Verdi e Sinistra esprime pieno sostegno alla mobilitazione delle cittadine e dei cittadini di Agropoli per la riapertura del pronto soccorso e il potenziamento dell’ospedale. Una comunità di oltre 50.000 persone, in un’area con forti distanze e difficoltà di collegamento, non può essere privata di un presidio di emergenza-urgenza: è una questione di sicurezza, di diritto alla salute e di giustizia sociale.

La nota

«Non possiamo immaginare che territori come quello di Agropoli restino senza ospedale e pronto soccorso, costringendo le persone a rischiare la vita nel tragitto verso la struttura sanitaria più vicina. Questo non è il Cilento, l’Italia e l’Europa che vogliamo», dichiara Benedetta Scuderi, eurodeputata AVS.

«I cittadini pongono una domanda che non può restare inascoltata. Serve coraggio politico e amministrativo, non risposte burocratiche. Non credo che la soluzione sia nella sanità privata, ma siamo pronti a valutare proposte serie e trasparenti», afferma Franco Mari, deputato AVS.

Titti Santulli, segretaria provinciale di Sinistra Italiana, sottolinea: «Tagliare o depotenziare servizi essenziali è una scelta politica che penalizza vite e comunità. Servono risorse e un piano chiaro per rilanciare la sanità pubblica nel Cilento».

Dario Barbirotti e Anna Cione, co-portavoce provinciali di Europa Verde, aggiungono: «Chiedere la riapertura del pronto soccorso di Agropoli significa difendere la sicurezza di famiglie, anziani e persone fragili. Chiediamo trasparenza e investimenti su personale e infrastrutture».

AVS chiede alla Regione Campania e all’ASL Salerno un intervento immediato per il potenziamento del servizio di emergenza-urgenza e la convocazione di un tavolo permanente con istituzioni, operatori sanitari, sindacati e rappresentanti del territorio, per dare risposte concrete e verificabili ai cittadini.

Iscriviti al canale WhatsApp

Resta sempre aggiornato, iscriviti al canale WhatsApp di InfoCilento

Clicca qui

Potrebbe interessarti anche

Agropoli: Giuseppe Notarstefano chiude il Festival della Teologia “Incontri”

L'appuntamento è ora al 12 agosto ad Ottati dove il Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro padre Antonio De Luca conferirà il Premio Incontri 2025 allo scrittore Paolo De Martino

Vito Rizzo

09/08/2025

San Giovanni a Piro ricorda Simon Gautier, morto nel 2019

Una triste vicenda che tenne con il fiato sospeso tutto il Golfo di Policastro

Maria Emilia Cobucci

09/08/2025

Albanella: al via la “Festa delle Bontà di Bufala”

Grande affluenza per la giornata inaugurale, che ha già fatto registrare numeri da record, tra cittadini del posto e visitatori alla loro prima partecipazione a questa festa

Alessandro Pippa

09/08/2025

San Mango Cilento: ecco la festa dell’amicizia in occasione di S. Donato

La Festa dell'Amicizia è divenuta nel tempo un momento atteso anche dai cittadini dei comuni limitrofi e partecipare è per tutti un modo per riscoprirsi comunità

Antonella Agresti

09/08/2025

Agropoli, Metrò del Mare: al via la tratta per il Cilento. Mutalipassi: “Un servizio più conveniente per visitare le nostre bellezze”

Viaggiare via mare sarà semplice, comodo e veloce. Il servizio, gestito da Travelmar, rappresenta un vantaggio significativo durante l’alta stagione

Raffaella Giaccio

09/08/2025

Cicerale: conto alla rovescia per la “Festa dei Ceci”

Il cece di Cicerale, noto per la sua qualità e il sapore unico, sarà protagonista di un evento che celebra l’eccellenza gastronomica e la cultura del territorio

Roberta Foccillo

09/08/2025

Roccadaspide, grande successo per la prima serata del “Festival dell’Aspide”

Migliaia di presenze per la prima sera della kermesse che durerà fino a domani, domenica, 10 agosto

Alessandra Pazzanese

09/08/2025

Agropoli, “Proteggi te stesso dalle truffe”: questa mattina l’incontro Forze dell’ordine-cittadini, ecco il vademecum

Le vittime preferite dei malfattori sono spesso le persone più fragili, ecco un vademecum per proteggersi dalle truffe

Raffaella Giaccio

09/08/2025

Protesta per l’ospedale di Agropoli: parola agli amministratori e ai cittadini

"Questa giornata sarà dedicata a quanti sono feriti per mala sanità, a chi purtroppo oggi non può essere qui", le parole della promotrice della manifestazione, Gisella Botticchio

Raffaella Giaccio

09/08/2025

Roscigno denuncia il GAL Sentieri del Buonvivere: “Inaccettabile l’esclusione degli Alburni”

“È inaccettabile - sottolinea il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri - che una delle aree più ricche di storia, risorse ambientali e identità culturale del Cilento venga sistematicamente privata di rappresentanza e voce nei processi decisionali"

Comunicato Stampa

09/08/2025

Ladro

Castellabate, sventato furto in località San Leo: ladri messi in fuga da residente

Gli stessi, hanno prima parcheggiato l’auto nei paraggi e successivamente, indossando i passamontagna, si sono avvicinati al cancello e alle vetture di una casa diventata il bersaglio da svaligiare

Manuel Chiariello

09/08/2025

Templi Paestum

Coldiretti e il Parco Archeologico di Paestum presentano la Notte Gialla. Appuntamento domenica 10 agosto

L'iniziativa, in programma per domenica 10 agosto, si svolgerà dalle 20:00 alle 02:00 e si inserisce nel più ampio contesto della Notte Bianca dei Templi

Angela Bonora

09/08/2025

Torna alla home
Convergenze
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Forlenza