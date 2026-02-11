Ospedale, Del Mastro (FdI): “Altrove si inaugura e ad Agropoli si guarda”

“È una buona notizia vedere applausi, sorrisi e nastri tagliati all’ospedale di Oliveto Citra, ma qui ad Agropoli ancora aspettiamo”. Così il consigliere provinciale e coordinatore Cilento Nord di Fratelli d’Italia Modesto Del Mastro.

Le accuse sulla gestione dell’ospedale di Agropoli

“In estate, grazie anche al movimento popolare dell’8 agosto, chi amministrava la Regione e chi l’avrebbe poi amministrata ha capito che la situazione era particolarmente seria. C’è stata poi un’assise straordinaria alla quale hanno partecipato un consigliere regionale, oggi riconfermato, e i vertici dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno. In quell’occasione hanno promesso novità che non sono mai arrivate”.

“È cominciata poi la campagna elettorale e Roberto Fico, il nostro presidente, è stato ad Agropoli in una riunione che a tutti è sembrata segreta durante la quale ha promesso la riapertura del pronto soccorso e con lui stessa promessa dal consigliere oggi riconfermato. Franco Picarone ha parlato di cambio del piano aziendale, di grandi riaperture, ma oggi non è successo ancora nulla”.

“Mi chiedo e ci chiediamo – conclude il consigliere Del Mastro – cosa si debba aspettare affinché almeno una di queste promesse sia finalmente realizzata oppure dobbiamo assistere all’ennesima presa in giro? È evidente, amara considerazione, che i nastri ad Agropoli siano finiti”.