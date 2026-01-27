Oroscopo Paolo Fox 28 gennaio: amici del Toro, le stelle chiedono prudenza nelle spese. Acquario, in amore possibili novità, soprattutto per i single

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Fiorenza Di Palma
Oroscopo

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per il 28 gennaio, una giornata che invita alla concretezza e alle scelte ponderate. Le stelle parlano di chiarimenti, nuove opportunità e qualche emozione da gestire con calma. Vediamo segno per segno cosa aspettarsi.

Ariete
Giornata dinamica, soprattutto sul lavoro: arrivano risposte attese. In amore serve più pazienza, evita reazioni impulsive.

Toro
Le stelle chiedono prudenza nelle spese. In coppia è il momento giusto per chiarire un malinteso rimasto in sospeso.

Gemelli
Comunicazione in primo piano: colloqui e incontri favoriti. Bene l’amore, soprattutto per chi vuole rimettersi in gioco.

Cancro
Un po’ di stanchezza si fa sentire, rallenta i ritmi. In famiglia serve dialogo, ma con toni più morbidi.

Leone
Giornata positiva per il lavoro e le ambizioni personali. In amore torna la passione, soprattutto per chi ha vissuto tensioni recenti.

Vergine
Attenzione ai dettagli, soprattutto in ambito professionale. In amore non essere troppo critico: ascolta di più.

Bilancia
Le stelle favoriscono le relazioni e i nuovi contatti. Buone notizie sul lavoro, ma evita decisioni affrettate.

Scorpione
Emozioni intense: bene l’amore, meno le questioni pratiche. Sul lavoro meglio rimandare discussioni delicate.

Sagittario
Voglia di cambiamento e nuove prospettive. Giornata interessante per chi cerca stimoli diversi, anche in amore.

Capricorno
Concentrato e determinato, ottieni risultati concreti. In coppia serve più disponibilità, soprattutto nel dialogo.

Acquario
Creatività in crescita e idee vincenti. In amore possibili sorprese, soprattutto per i single.

Pesci
Sensibilità accentuata: segui l’istinto ma resta con i piedi per terra. Buone possibilità di recupero in amore.

