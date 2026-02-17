Oroscopo Paolo Fox 18 febbraio: Gemelli, giornata vivace con nuove idee. Scorpione, energia in ripresa dopo giorni sotto pressione

La giornata di lunedì si apre con energie contrastanti ma ricche di opportunità, soprattutto per chi è pronto a mettersi in gioco senza timori. Secondo le stelle interpretate da Paolo Fox, sarà un inizio settimana utile per chiarire situazioni rimaste in sospeso e prendere decisioni importanti in amore e nel lavoro.

Ariete

Giornata dinamica ma impegnativa. Potreste sentirvi sotto pressione sul lavoro, ma la vostra determinazione vi permetterà di superare ogni ostacolo. In amore serve più pazienza: evitate risposte impulsive.

Toro

Le stelle favoriscono la stabilità emotiva. È il momento giusto per consolidare un rapporto o pianificare un progetto a lungo termine. Attenzione solo alle spese eccessive.

Gemelli

Mercoledì vivace, con nuove idee e contatti interessanti. Sul lavoro arrivano spunti utili, mentre in amore è importante chiarire un malinteso prima che cresca.

Cancro

Un po’ di stanchezza accumulata potrebbe farsi sentire. Cercate di rallentare i ritmi e di dedicare tempo a voi stessi. Buone notizie in arrivo nel pomeriggio.

Leone

Giornata positiva per chi vuole rimettersi in gioco. Il lavoro richiede coraggio e decisione, qualità che non vi mancano. In amore torna la complicità.

Vergine

Serve maggiore elasticità mentale. Non tutto andrà secondo i piani, ma adattarsi porterà risultati migliori del previsto. Dialogo favorito nelle relazioni.

Bilancia

Le stelle invitano alla riflessione. Alcune scelte recenti meritano una revisione, soprattutto in ambito professionale. In amore cresce il bisogno di certezze.

Scorpione

Energia in ripresa dopo giorni complessi. È il momento di affrontare un discorso rimandato. Possibili soddisfazioni economiche o conferme lavorative.

Sagittario

La voglia di cambiamento è forte. Nuove opportunità potrebbero nascere da incontri casuali. In amore evitate promesse affrettate.

Capricorno

Lunedì produttivo: concentrazione e concretezza vi permettono di ottenere risultati importanti. Bene le questioni pratiche, mentre nei sentimenti serve più apertura.

Acquario

Creatività in primo piano. Ottimo momento per proporre idee o iniziare qualcosa di nuovo. In amore torna entusiasmo, soprattutto per i single.

Pesci

Sensibilità accentuata e intuizioni preziose. Fidatevi del vostro istinto, soprattutto nelle relazioni personali. Sul lavoro meglio evitare polemiche inutili.