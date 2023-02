Oroscopo Paolo Fox 16 febbraio, amici dei Gemelli siete pronti a risolvere i vostri problemi, ma attenzione qualcuno se ne approfitterà

Oroscopo del 16 febbraio 2023, vediamo cosa prevedono gli astri per la giornata di giovedì attraverso le parole dell’astrologo più famoso e apprezzato d’Italia, Paolo Fox.

Ariete:

Preferisci avere al tuo fianco persone che ti assecondino. In questi giorni però è probabile che tu stia affrontando l’ostinazione di qualcuno che prova ad opporsi alle tue decisioni. Sei forte e testardo, non è facile per te affrontare le critiche perché sei molto sicuro di ciò che fai. In questo periodo vorresti anche maggiore coesione.

Toro:

In questo periodo è più facile riuscire a trovare una buona affinità in amore. Maggio sarà un mese decisivo, perchè possono essere intrapresi nuovi progetti ed iniziative che ti consentiranno di cambiare numerosi aspetti della tua vita.

Gemelli:

Adesso sei pronto a risolvere i tuoi problemi. Se c’è qualcosa che non va, pensi che hai bisogno di recuperare il tempo perso e ti affretti a superare un periodo difficile per ritrovare maggiore serenità. Adesso hai bisogno di trovare nuovi spunti per alimentare la tua curiosità.

Cancro, Leone, Vergine

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che è un periodo interessante per i sentimenti, potresti anche avere un atteggiamento sostenuto nei confronti di chi manifesta il suo interesse. Entro il 10 marzo ci sono questioni lavorative che devono essere affrontate

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che per te è importante mettersi in gioco in contesti che ti consentano di dimostrare le tue capacità. Se non riesci a farti valere ed essere stimolato con nuovi progetti, ti senti male.

Vergine:

Hai bisogno di provare a sistemare alcuni problemi che hanno riguardato la tua vita personale. Ci sono tensioni in casa e le prossime due settimane saranno piuttosto problematiche.

Bilancia:

L’oroscopo Paolo Fox specifica che cerca di puntare di più sulle cose concrete. Quest’anno Saturno è in aspetto dissonante, quindi è più faticoso riuscire a realizzare determinati obiettivi. In amore è possibile che ci siano dei ripensamenti.

Scorpione, Sagittario, Capricorno

Scorpione:

E’ probabile che tu sia preoccupato per una persona cara o un amico che ha chiesto il tuo aiuto. Sei un segno forte, dalla grande energia. L’importante però è non lasciarsi coinvolgere troppo dalle difficoltà attraversate dagli altri.

Sagittario:

Spesso prendi di petto determinate persone e questioni per capire cosa c’è che non va. In questi giorni sei particolarmente polemico, in famiglia si discute per la gestione degli impegni e del denaro.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che potresti aver notato un ultimatum ad una persona, ed entro metà marzo ti aspetti determinati risultati. Entro la primavera potresti anche allontanare persone che non meritano più la tua considerazione o situazioni che non vale più la pena portare avanti.

Acquario:

Adesso potresti interrogarti sulla tua vita e valutare la convenienza di alcune scelte. Sei disposto anche a rinunciare a qualcosa di importante per raggiungere nuovi traguardi.

Pesci:

Possono arrivare nuove proposte, ci sono nuove opportunità per farsi valere, ma anche nuove cose da fare. Metterti in gioco facendo cose nuove ti aiuta a ritrovare maggiore serenità.