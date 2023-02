Oroscopo Paolo Fox 15 febbraio, amici del Sagittario concedetevi una vacanza e staccate dal lavoro. Problemi per i Capricorno

Ariete: Quella di oggi é una giornata piatta su tutti i fronti. In amore fate attenzione alle discussioni, probabilmente c’è qualcosa che non vi sta bene e volete chiarire. Sul lavoro se c’è un problema é meglio risolvere il prima possibile.

Toro: Oggi ci sará qualche momento di tensione in amore a causa della Luna in opposizion per cui cercate di fare attenzione. Sul lavoro riuscirete a superare una crisi economica.

Gemelli: Se dovete chiarire qualcosa in amore fatelo oggi dal momento che domani avrete la Luna in opposizione. Anche sul lavoro le soluzioni che trovi non sembrano quelle corrette. Siete molto stressati e agitati.

Cancro: L’oroscopo di Paolo Fox indica che oggi avrete un buon recupero emotivo rispetto ai giorni scorsi. In amore se ci sono questioni in sospeso parlare adesso. Sul lavoro vi stai dando da fare e questo è un buon momento per farsi notare.

Leone, Vergine, Bilancia

Leone: L’oroscopo di Paolo Fox indica che oggi sono favoriti i nuovi incontri e le conoscenze: i single devono uscire e darsi da fare. Sul lavoro siete un po’ stanchi.

Vergine: In amore le cose vanno bene, gli unici problemi possono nascere con qualche ex. Cercate di essere sinceri. Sul lavoro valutate bene le nuove proposte.

Bilancia: L’oroscopo di Paolo Fox indica che oggi dovrete fare attenzione alle storie che nascono adesso. Se dovete affrontare un cambiamento ricordate che lasciare il certo per l’incerto non è una scelta saggia.

Scorpione: Quella di oggi é una giornata interessante: in amore le cose vanno bene sia per chi è in coppia che per chi è solo, perché potrebbe fare incontri interessanti e aprirsi ai sentimenti. Sul lavoro c’è voglia di cambiare.

Sagittario, Capricorno, Acquario

Sagittario: Cercate di non far interferire nessuno nella tua storia d’amore. Avete Mercurio dissonante e ciò può provocare discussioni anche per cose banali. Sul lavoro potrebbe esserci qualche rallentamento.

Capricorno: Giornata sottotono in amore e per di più siete anche un po’ troppo pessimisti. Sul lavoro potrebbe nascere qualche discussione con qualcuno. Forse siete troppo presi e questo vi rende nervosi.

Acquario: Giornata tesa e nervosa in amore quella di oggi in cui potreste vivere una piccola crisi a causa della Luna dissonante. Sul lavoro cercate di usare cautela nelle questioni importanti.

Pesci: La Luna favorevole oggi vi aiuta in amore al punto che potreste anche recuperare un rapporto. Sul lavoro avete voglia di emergere, potrebbe arrivare una chiamata.