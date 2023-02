Oroscopo Paolo Fox 14 febbraio, amici dei Gemelli è San Valentino, coccolate i vostri compagni. Per i Toro momenti di tensione

Oroscopo Paolo Fox 14 febbraio, ecco cosa prevedono gli astri per la giornata di martedì . Ci sarà qualche segno più fortunato e altri meno? Andiamo a scoprirlo meglio.

Ariete:

Saturno è in opposizione, devi darti assolutamente da fare per ottenere i tuoi obiettivi. Credi più in te stesso e otterrai i risultati sperati. Per questo motivo fate attenzione anche in amore. Sul lavoro rivedete alcune cose.

Toro:

Finalmente realizzerete un desiderio che avete in sospeso con il vostro partner. Sicuramente sarà qualcosa di bello, qualcosa da portare avanti anche in futuro.

Gemelli:

E’ il momento di recuperare la forma fisica e psicologica, staccando un po’ dalla routine e dalle tue cattive abitudini. Per il resto consiglio di organizzare bene le cose da fare sia in famiglia che sul lavoro, altrimenti rischierete di stressarvi troppo.

Cancro, Leone, Vergine

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che anche se domani è la giornata di San Valentino, la giornata dedicata all’amore, nel vostro cuore navigano vari dubbi, siete indeciso su quale storia buttarvi e dare continuità. La situazione si chiarirà nel fine settimana

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che punti sempre e comunque a vincere, imponendo le tue ragioni e senza ascoltare gli altri. Stavolta la tua testardaggine dovresti metterla da parte, magari valutare suggerimenti altrui.

Vergine:

La giornata di domani sarà caratterizzata da un forte stress e stanchezza, non riuscite a rapportarvi bene con gli altri, siete spesso duri e diretti. Siate più elastici.

Bilancia:

L’oroscopo Paolo Fox specifica che è San Valentino, ma anche una giornata che ti vede perplesso e indeciso, probabilmente proprio in amore, quindi fai attenzione. Chi sta portando avanti un progetto si è anche caricato di tante responsabilità, di conseguenza ha messo in secondo piano l’ amore.

Scorpione, Sagittario, Capricorno

Scorpione:

Attenzione all’aspetto lavorativo, avete vari problemi che non vi fanno stare sereni e rilassati. Cercate di avvicinarvi ad una persona forte che vi possa sostenere. Il recupero è previsto per il fine settimana.

Sagittario:

Giovedì sarà una giornata positiva per l’amore per cui se vi interessa qualcuno fatevi coraggio e fatevi avanti. Invece non siate troppo esigenti nelle storie consolidate. Sul lavoro ci sono traguardi che potete raggiungere con più facilità.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che per caratteristica del segno non siete predisposti per le feste comandate, quindi anche oggi, San Valentino, non vi stimola per niente. Fate attenzione a non rovinare la giornata non festeggiando con il vostro partner, certe usanze è meglio rispettarle.

Acquario:

A San Valentino ti invito alla prudenza, la giornata di per se non è negativa, ma sei estremamente suscettibile e infastidito da tutto e tutti in questa fase. E’ probabile che tu voglia uscire dalle regole e progettare o fare qualcosa di nuovo per i prossimi mesi.

Pesci:

Potresti essere vittima di un malessere dovuto alla Luna dissonante, ma la giornata sarà comunque abbastanza attiva. Sulla sfera dei sentimenti, le stelle sono favorevoli. Qualcuno potrebbe avere allontanato un amore più o meno volontariamente.