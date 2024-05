Elezioni comunali 2024 a Rofrano. Ecco liste e candidati

A Rofrano per le elezioni amministrative 2024, il sindaco uscente Nicola Cammarano, dopo le perplessità iniziali, si ripresenta agli elettori cercando la riconferma per il terzo mandato. A sfidarlo un altro ex sindaco, Giuseppe Viterale.

Elezioni 2024 a Rofrano – Le liste

Lista Cambiamo Rofrano

Candidato sindaco Nicola Cammarano

Mary Caputo

Alberto Aliprandi

Francesco De Benedictis

Giulio Domini

Federico Lettieri

Francesco Lettieri

Luciano Terrieri

Massimo Lettieri

Giacomo Scandizzo

Nicola Viterale

Lista Unione e Passione per Rofrano

Candidato sindaco Giuseppe Viterale

Desirée Tripari

Pasquale Cetrola

Nicola Greco

Antonio Lettieri

Biagio Lettieri

Nicola Mazzeo

Antonio Pandolfo

Michele Pellegrino

Giovanni Romano

Raffaele Viterale