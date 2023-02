Oroscopo Paolo Fox 12 febbraio, amici del Leone siete sulla buona strada per provare nuovi progetti lavorativi

Oroscopo Paolo Fox del 12 febbraio 2023, ecco cosa prevedono gli astri per la giornata di sabato. Sapevate che Paolo Fox è l’astrologo più conosciuto e seguito in Italia? Noi, come sempre, vi proponiamo tutte le previsioni segno per segno.

Ariete:

Saturno è in opposizione, devi darti assolutamente da fare per ottenere i tuoi obiettivi. Credi più in te stesso e otterrai i risultati sperati.

Toro:

In questo periodo potresti soffrire lo stress. Pian piano recupererai la forma e la condizione fisica e psicologica che desideri. Se siete single questa settimana si aprirà con prospettive positive.

Gemelli:

Dopo settimane difficili, soprattutto in amore, la situazione tende a migliorare decisamente. Presto anche nel lavoro avrai le soddisfazioni che desideri. Per il resto consiglio di organizzare bene le cose da fare sia in famiglia che sul lavoro, altrimenti rischierete di stressarvi troppo.

Cancro, Leone, Vergine

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che alcuni di voi sono indecisi sia nel campo sentimentale che lavorativo, nonostante le difficoltà a livello sentimentale, forse per troppa superficialità, il quadro astrale è abbastanza positivo.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che nuove brillanti occasioni da sfruttare in arrivo, portando avanti questa magica linea del successo.

Vergine:

Finalmente hai ritrovato la serenità, nei prossimi giorni vedrai che arriveranno soddisfazioni anche in ambito lavorativo, anche e forse soprattutto per il grande impegno che hai profuso fin qui.

Bilancia:

L’oroscopo Paolo Fox specifica che domani potrebbero esserci dei ritardi sul lavoro e delle tensioni in amore. Questo ricade anche sulla sfera sentimentale, mantieni i nervi saldi.

Scorpione, Sagittario, Capricorno

Scorpione:

La situazione in amore trarrà giovamento dai prossimi giorni. Le storie nate da poco otterranno le conferme necessarie, quelle storiche avranno nuova linfa. Sul lavoro ci sono molte buone possibilità, cercate di sfruttarle.

Sagittario:

Devi credere di più in te stesso, in particolare in ambito lavorativo dove, nonostante le tue indubbie qualità, non ti vengono riconosciuti i tuoi meriti. La vostra attenzione e spesso andate in confusione soprattutto ad inizio settimana.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che c’è un ottimo inizio settimana per il vostro segno sia nel campo lavorativo che sentimentale. In amore la situazione rimane stabile per chi è impegnato.

Acquario

Sei un po’ stanco, tanti gli impegni ai quali hai dovuto far fronte in questi giorni. Approfittane per recuperare un po’ e ritrovare l’equilibrio. Consiglio di affidarsi alla pazienza in questi primi giorni perché si prevede un repentino recupero a metà settimana.

Pesci

Cercate di lasciare alle spalle il passato e guardare con ottimismo al futuro. Ti stai impegnando a fondo per raggiungere i tuoi ambiziosi obiettivi, sia in amore che nel lavoro.