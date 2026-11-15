Oroscopo di lunedì 16 Novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

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La settimana parte con un ritmo frizzante ma che richiede un minimo di pazienza nella prima parte della giornata: c’è una bella carica nell’aria, ideale per rimettere in riga le idee. Il segno più fortunato di oggi è il Capricorno, pronto a sbranarsi il lunedì con il sorriso delle grandi occasioni!

Ariete

Amore: Qualche scintilla di troppo al mattino lascia il posto a una serata decisamente più morbida e complice. Lavoro e soldi: Hai la testa piena di idee brillanti, ma evita di scattare come una molla al primo intoppo in ufficio. Benessere: Scarica la tensione accumulata con una bella camminata a passo svelto. Voto del giorno: ★★★☆☆

Il consiglio dal territorio: Fai una pausa rigenerante camminando tra le antiche rovine del Parco Archeologico di Elea-Velia.

Toro

Amore: Cercare la perfezione a tutti i costi rischia solo di innervosirti: lasciti sorprendere dall’imperfezione del partner. Lavoro e soldi: La concretezza ti premia, ma oggi le scadenze sembrano inseguirti senza tregua. Benessere: Concediti ritmi più dolci e una tisana calda in serata. Voto del giorno: ★★☆☆☆

Il consiglio dal territorio: Ritrova il buonumore regalandoti una fetta di zita spezzata con il ragù castellanese.

Gemelli

Amore: La tua solita curiosità riaccende l’intesa e regala momenti leggeri e molto divertenti. Lavoro e soldi: Mille schede aperte nella mente: concludi un compito prima di tuffarti nel prossimo. Benessere: Mantieni attiva la mente, ma stacca dagli schermi prima di andare a dormire. Voto del giorno: ★★★★☆

Il consiglio dal territorio: Perditi tra i vicoli caratteristici del borgo di Castellabate per respirare un’aria speciale.

Cancro

Amore: Sensibilità alle stelle, ideale per confidare un piccolo desiderio a chi ti sta vicino. Lavoro e soldi: Una risposta attesa tarderà qualche ora, ma i tuoi progetti restano solidi e ben avviati. Benessere: La calma ti aiuta a ritrovare il tuo centro naturale. Voto del giorno: ★★★☆☆

Il consiglio dal territorio: Goditi la quiete autunnale con una passeggiata lungo la baia del Vallone del Marcellino a Scario.

Leone

Amore: Se pretendi di avere sempre l’ultima parola, la serata rischia di farsi un po’ fredda. Lavoro me soldi: Piccoli ostacoli burocratici ti mettono alla prova, mantieni la calma e non ruggire prima del tempo. Benessere: Evita gli sforzi eccessivi e ascolta i segnali del tuo corpo. Voto del giorno: ★☆☆☆☆

Il consiglio dal territorio: Stacca la spina ammirando il panorama solenne che offre la medievale Civitella Coreno.

Vergine

Amore: Piccoli gesti quotidiani parlano molto più di mille grandi dichiarazioni d’amore. Lavoro e soldi: Precisione impeccabile che ti permette di risolvere un grattacapo complesso prima di pranzo. Benessere: Mantieni la tua solita routine equilibrata senza strafare. Voto del giorno: ★★★★☆

Il consiglio dal territorio: Assapora la genuinità della tradizione gustando un piatto di cavatelli al tegamino con ricotta salata.

Bilancia

Amore: Cercare l’armonia a tutti i costi è faticoso: esprimi con franchezza ciò che senti davvero. Lavoro e soldi: Giornata utile per riorganizzare le spese e fare ordine sulla scrivania. Benessere: Cerca di regalarti un momento d’ascolto per ritrovare serenità. Voto del giorno: ★★★☆☆

Il consiglio dal territorio: Visitare il Museo Archeologico Nazionale di Paestum ti regalerà il bello di cui hai bisogno oggi.

Scorpione

Amore: Fascino misterioso e sguardi intesi che non passano affatto inosservati stasera. Lavoro e soldi: La tua intuizione è affilata: capisci al volo come muoverti per volgere una situazione a tuo favore. Benessere: Carica profonda e ottima resistenza fisica per tutto il giorno. Voto del giorno: ★★★★★

Il consiglio dal territorio: Tuffati nei sapori decisi della zona assaggiando una ciambotta cilentana fatta come tradizione comanda.

Sagittario

Amore: L’entusiasmo è contagioso e rende irresistibile ogni tua proposta per il weekend a venire. Lavoro e soldi: Nuove prospettive all’orizzonte: hai la grinta giusta per cogliere un’ottima occasione al volo. Benessere: Energia straripante da spendere all’aria aperta. Voto del giorno: ★★★★★

Il consiglio dal territorio: Concediti una scampagnata immerso nella natura incontaminata delle Gole del Calore a Felitto.

Capricorno

Amore: Un po’ troppo arroccato sulle tue posizioni, sciogli quella corazza e lascia entrare un po’ di calore. Lavoro e soldi: La determinazione non ti manca, ma oggi i colleghi viaggiano a un ritmo decisamente più lento del tuo. Benessere: Attento alle tensioni muscolari dovute allo stress accumulato. Voto del giorno: ★★☆☆☆

Il consiglio dal territorio: Riscaldati l’anima assaporando un piatto di minestra maritata con verdure di campo.

Acquario

Amore: Voglia di condivisione e idee stravaganti per sorprendere chi ami in un momento qualunque. Lavoro e soldi: Lavoro di squadra favorito: la collaborazione porta risultati inaspettati e molto positivi. Benessere: Buono il tono psicofisico, meriti una serata di puro svago. Voto del giorno: ★★★★☆

Il consiglio dal territorio: Salire fino alle alture di Trentinara ti regalerà una vista spettacolare su tutta la piana.

Pesci

Amore: Romantici e sognatori, trovate rifugio nei ricordi più dolci ma occhio a restare ancorati al presente. Lavoro e soldi: Giornata fluida e senza particolari intoppi, guidata da un bell’intuito pratico. Benessere: Dedicati al relax ascoltando buona musica al riparo dal caos. Voto del giorno: ★★★★☆

Il consiglio dal territorio: Deliziati con la dolcezza unica e inconfondibile di un cannolo con crema di fichi bianchi del Cilento.