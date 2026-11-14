Oroscopo di domenica 15 Novembre 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno

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Una domenica frizzante e ricca di spunti, ideale per rallentare il ritmo e dedicarsi agli affetti più cari. Il segno più fortunato di oggi è il Sagittario, pronto a conquistare la giornata con entusiasmo travolgente.

Ariete

Amore: L’impulsività solita oggi lascia il posto a una dolcezza inaspettata che sorprenderà il partner.

Lavoro e soldi: Stacca la spina dai pensieri professionali: il portafoglio ringrazia e la mente pure.

Benessere: Una passeggiata al mattino riattiva la carica di energia.

Voto del giorno: ★★★★☆

Il consiglio dal territorio: Regalati una camminata rigenerante tra i templi di Paestum alle prime luci del sole.

Toro

Amore: La concretezza vi aiuta a risolvere una piccola incomprensione di coppia con grande maturità.

Lavoro e soldi: Piccole spese per la casa vi regalano soddisfazione senza intaccare i risparmi.

Benessere: Concedetevi un riposo completo nel pomeriggio.

Voto del giorno: ★★★☆☆

Il consiglio dal territorio: Gusta un piatto caldo di cicci maretati per ritrovare il sapore della tradizione.

Gemelli

Amore: La vostra proverbiale curiosità vi spinge a cercare nuove conversazioni e stuzzicanti complicità.

Lavoro e soldi: La testa vaga lontano dai numeri, meglio rimandare i calcoli a lunedì.

Benessere: Un po’ di stretching farà miracoli per la schiena.

Voto del giorno: ★★★☆☆

Il consiglio dal territorio: Esplora i vicoli stretti del borgo antico di Castellabate alla ricerca di scorci sul mare.

Cancro

Amore: Una certa malinconia potrebbe fare capolino, ma una cena in famiglia riporterà il sereno.

Lavoro e soldi: Evitate di pensare alle scadenze imminenti e godetevi la pausa festiva.

Benessere: Tazza di tisana calda e musica di sottofondo per distendere i nervi.

Voto del giorno: ★★☆☆☆

Il consiglio dal territorio: Risalisci il centro storico di Agropoli fino al castello aragonese per goderti il panorama.

Leone

Amore: Voglia di stare al centro dell’attenzione, ma attenti a non mettere in ombra chi vi ama.

Lavoro e soldi: Le idee per un nuovo progetto non mancano, appuntatele per la prossima settimana.

Benessere: Evitate sforzi eccessivi, oggi la parola d’ordine è relax.

Voto del giorno: ★★★★☆

Il consiglio dal territorio: Ammira il tramonto dal faro di Capo Palinuro per ricaricare l’orgoglio e lo spirito.

Vergine

Amore: Qualche pignoleria di troppo rischia di rovinare un momento intimo: lasciate correre.

Lavoro e soldi: L’organizzazione è ottima, ma oggi non serve pianificare ogni singolo minuto.

Benessere: Una tisana al tiglio vi aiuterà a sciogliere le tensioni accumulate.

Voto del giorno: ★★☆☆☆

Il consiglio dal territorio: Visita la maestosa Certosa di Padula per tuffarti nella bellezza della storia.

Bilancia

Amore: Giornata all’insegna dell’armonia, ideale per organizzare qualcosa di bello in due.

Lavoro e soldi: L’equilibrio economico regge bene e vi permette un piccolo vizio domenicale.

Benessere: Forma fisica al top e sorriso contagioso.

Voto del giorno: ★★★★☆

Il consiglio dal territorio: Assapora la freschezza della vera mozzarella di bufala campana dop.

Scorpione

Amore: Sguardi intensi ed emozioni profonde vi accompagnano per tutta la giornata.

Lavoro e soldi: Ottimo intuito per gestire una questione personale che vi stava a cuore.

Benessere: Energia in ripresa costante fin dalla mattina.

Voto del giorno: ★★★★☆

Il consiglio dal territorio: Percorri il sentiero che porta all’Inghiottitoio di Vallivona per una vera immersione nella natura.

Sagittario

Amore: Entusiasmo alle stelle e tanta voglia di condividere avventure con chi vi sta accanto.

Lavoro e soldi: Buone intuizioni per il futuro, la creatività oggi non ha confini.

Benessere: Vitalità al massimo, avete energia da vendere.

Voto del giorno: ★★★★★

Il consiglio dal territorio: Sali sulla vetta del Monte Cervati per respirare l’aria pura e godere di una vista mozzafiato.

Capricorno

Amore: Siete insolitamente romantici e pronti a lasciarvi andare a dolci effusioni.

Lavoro e soldi: La determinazione vi premia anche nel giorno di riposo con un’ottima serenità mentale.

Benessere: Una buona dormita vi restituirà tutte le forze.

Voto del giorno: ★★★★★

Il consiglio dal territorio: Fai una tappa all’area archeologica di Velia e cammina fino all’antica Porta Rosa.

Acquario

Amore: Desiderio di libertà e novità, meglio condividere i vostri pensieri senza timori.

Lavoro e soldi: Evitate spese impulsive scaturite solo dalla noia del momento.

Benessere: Qualche momento di nervosismo si supera con un po’ di aria aperta.

Voto del giorno: ★☆☆☆☆

Il consiglio dal territorio: Concediti una pausa rigenerante visitando l’oasi delle Gole del Calore a Felitto.

Pesci

Amore: Fantasia e romanticismo vi guidano verso momenti magici con il partner.

Lavoro e soldi: Lasciate che la mente riposi per ritrovare la concentrazione nei prossimi giorni.

Benessere: Ottima sintonia tra corpo e mente.

Voto del giorno: ★★★★☆

Il consiglio dal territorio: Visita il borgo abbandonato di Roscigno Vecchia per un suggestivo viaggio nel tempo.